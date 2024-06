Placa clave en Gran Hermano: quiénes quedaron nominados tras el voto de los exparticipantes

Gran Hermano poco a poco se va acercando a su final y la expectativa va en aumento. Este miércoles se definió una nueva placa de nominados, pero con una particularidad: los encargados de votar fueron los exparticipantes del programa.

Si bien los hermanitos que ya fueron eliminados pasaron entre lunes y martes al confesionario para dejar su elección, el resultado recién se conoció hoy y conformó una nutrida placa, con casi todos los competidores incluidos.

En total, fueron 22 los exhermanitos que ingresaron y, también, fueron motivo de polémica. Por ejemplo, cuando Furia, crítica con la decisión del reality, lanzó insultos contra Joel y Axel que reingresaban para nominar.

De esta manera, y descontando a Furia, que está nominada hasta el final del certamen, la placa quedó conformada por Darío, Virginia, Emmanuel y Nicolás.

Esos nombres podrán sufrir modificaciones este jueves, ya que el líder de la semana, Martín, tendrá que salvar a uno de ellos y poner a otro en su lugar. Sin embargo, no tendrá demasiadas opciones: el único que no quedó nominado en esta ocasión fue Bautista.

Catalina, indignada con las acciones de «Furia» en Gran Hermano: «no lo aguanto»

Después de muchas idas y vueltas, Catalina decidió romper su relación de amistad con Juliana «Furia», luego de que la participante de Gran Hermano tuviera una fuerte frase respecto de su enfermedad, que fue detectada dentro del reality de Telefe.

«‘Casi me muero’, o sea ¿’casi me muero’?. Estuve en Santa Fe, fui a visitar mi hospital, vi un montón de pacientes míos que están atravesando una enfermedad muy fea, y escuchar una cosa de estas me rompe las pelotas» explicó Catalina sobre su malestar respecto de la situación de Juliana «Furia», luego de que la jugadora de Gran Hermano se refiriera a su enfermedad en diversas ocasiones.

La médica dijo que «yo ya no avalo más nada, estoy muy cansada. Yo lo vivo todos los días, y no lo aguanto» agregó al respecto la exparticipante de Gran Hermano, invitada al streaming que conduce Diego Poggi junto a Ariel, el exhermanito.