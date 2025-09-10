Plantas: para qué sirve y por qué es importante el agujero en las macetas

Es común que las personas tengan plantas en macetas como en el suelo, pero, quienes las plantan en recipientes plásticos comprados, seguramente se han preguntado para qué sirve el pequeño agujero en la base y, la respuesta es tan simple como fundamental: es vital para que la planta sobreviva.

Aunque parezca un detalle menor, este orificio es el responsable de que las raíces se mantengan sanas y el sustrato no se convierta en un pantano. En el caso de que la persona improvise la maceta en un balde, hay que hacerle uno para cumplir la función.

Plantas: la importancia del agujero en las macetas

El agujero en la base de la maceta cumple la función de drenaje. Cada vez que se riega, el exceso de agua necesita salir para evitar el encharcamiento. Sin esta salida, la tierra retiene más líquido del necesario y puede provocar que las raíces se pudran.

Llegado el caso, el mismo es uno de los problemas más comunes en jardinería doméstica. Esto pasa cuando las raíces permanecen demasiado tiempo en agua y empiezan a descomponerse, debilitando la planta y, en muchos casos, termina matándola.

Además del drenaje, el agujero de la maceta permite que el oxígeno circule mejor en el sustrato. Las raíces también respiran, y un suelo aireado es fundamental para que absorban nutrientes de manera eficiente.

Macetas sin agujeros: cuándo se usan

Las macetas sin agujeros solo se recomiendan en casos muy específicos, como para plantas artificiales o en proyectos decorativos que usan piedras y no requieren riego frecuente. Si la maceta no tiene agujero, se puede perforar con cuidado.

Colocar un plato debajo de la maceta es una buena idea para evitar que el agua se derrame sobre el piso. Sin embargo, es importante vaciarlo después del riego, para que la planta no quede en contacto con el agua acumulada.

Otro truco de jardineros expertos es poner una capa de piedras, trozos de cerámica o arcilla expandida en el fondo de la maceta. Esto mejora aún más el drenaje y evita que la tierra tape el agujero con el tiempo.

Elegir el tamaño correcto de maceta también influye en el drenaje. Si la maceta es demasiado grande, el sustrato puede tardar en secar y acumular humedad, pero, si es muy pequeña, las raíces se apelmazan y el crecimiento se frena.

¿Macetas con agujeros? Sugerencias para quienes viven en departamentos

Para quienes viven en departamentos, las macetas con buen drenaje son esenciales, ya que, las plantas suelen recibir menos luz y el sustrato tarda más en secarse. Controlar el riego y revisar el agujero de vez en cuando es una rutina básica.

Un pequeño agujero en la base de la maceta es un gran aliado para mantener las plantas verdes y saludables. Por eso, cuidarlo, mantenerlo destapado y complementarlo con un riego adecuado puede marcar la diferencia entre una planta que florece y otra que se marchita.

Plantas: consejos para mejorar el drenaje de las macetas

Usar sustrato de calidad

Mezclar tierra con arena para evitar que el agua quede estancada.

Agregar una capa de piedras

Ayuda a que el agujero no se tape y el agua fluya mejor.

Controlar la cantidad de riego

Evitar regar de más y dejar que la tierra se seque entre riegos.

Revisar el agujero periódicamente

Asegurarse de que no esté obstruido por raíces o tierra compactada.

Utilizar macetas adecuadas

Elegir aquellas que tengan uno o varios agujeros de drenaje según el tamaño.

