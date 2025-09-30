Polémica en los Martín Fierro: ¿Telefe sacó del aire a Vero Lozano cuando llegó Susana Giménez?

Este lunes tienen lugar los Martín Fierro 2025 de la TV, ceremonia organizada por a Asociación de Periodistas de Televisión y Radio (APTRA), que tuvo una red carpet llena de figuras del espectáculo entre las que Susana Giménez, como siempre, no pasó desapercibida.

Martín Fierro 2025: Susana Giménez irrumpió en plena entrevista a Verónica Lozano

La fiesta grande de la TV vernácula tiene su nueva edición este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton, con la conducción de Santiago del Moro y la televisación de Telefe.

Una de las polémicas de la noche se dio cuando Robertito Funes Ugarte entrevistaba a Verónica Lozano, justamente una de las figuras del canal de las pelotas, y a algunos metros de ella llegaba Susana Giménez.

Casi con la palabra de la conductora en la boca, Robertito pidió el paso para que la transmisión continuara con Iván de Pineda, quien estaba con la diva de los teléfonos.

En el vivo se pudo observa que Sol Pérez le preguntaba a Lozano por su look, pero Robertito interrumpió para que Ivan entrevistara a Susana.