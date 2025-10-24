Polémicas declaraciones del padre de Lourdes Fernández: “Tomar un bate de béisbol y partirle las rodillas”

Omar Fernández, el padre de Lourdes -Lowrdez- de Bandana, sostuvo que fantaseó con “tomar un bate de béisbol y partirle las rodillas” a Leandro García Gomez, ex pareja de su hija y principal enfoque durante las horas en que no se pudo dar con el paradero de la cantante, aunque Omar siempre mantuvo la calma y le restó importancia a la denuncia de su ex mujer.

En medio de un fuerte caos mediático y social donde Lourdes fue el centro de la tensión y se hablaba de una reiterada situación de violencia de género, el padre de la artista sostuvo ayer, antes del mediodía: “La llamé, está con gripe y, por lo que sé, no está en la casa de esta persona”.

La supuesta congestión también fue el motivo por el que la intérprete brindó una imágen extraña en un video donde, en el reflejo de sus anteojos se veía la silueta de un hombre y que además tenía ediciones, pero su padre indicó: “Ella está en la casa de una amiga con la que comparte trabajo y en la semana o cuando tenga tiempo, vendrá para Hurlingham a la casa de una amiga”.

Hallaron a Lourdes Fernández en medio de un fuerte operativo: su entorno pide justicia y contención

Casi cuatro horas después, la intérprete fue hallada en la provincia de Buenos Aires tras la declaración en la comisaría por Lissa, su compañera de elenco en la “GirlBand”, sin embargo, anteriormente, Omar consideró: “Estuvo con nosotros hace diez días, lo pasamos en familia, a lo más bien y sin ningún problema”.

“No sé qué motiva a la madre a hacer la denuncia. Todo lo que se dice son barbaridades que no tienen razón de ser. Con Lourdes estamos en contacto siempre”, continuó el padre de la artista que sostenía que la situación estaba en orden.

“Nos enteramos de que volvió con él -Leandro García- y hace dos semanas aproximadamente, volvió a terminar la relación. No sé si realmente tenía una relación tóxica al extremo porque no conviví con ellos y no me consta”, añadió Fernández, aunque más tarde se rectificó.

El padre de Lowrdez rompió el silencio: “Sé que hubo moretones, eso fue real”

“Sé que Lowrdez había salido con el tema de violencia de género y volvió a su casa después. No puedo tomar un hecho como preocupación porque la decisión es de ella y es adulta. No me corresponde juzgar”, añadió.

Sin embargo, a continuación asumió dicha violencia: “No tengo buena relación con Leandro y, como padre, más de una vez fantasee con agarrar un bate de béisbol y partirle las rodillas, sé que suena muy grave, no estoy conforme con esa persona, pero respeto las decisiones de mi hija”.

“No puedo confirmar la violencia que pudo haber habido, salvo los moretones que sé que fueron reales. Con el tiempo, se recuperó de esa situación, estaba enamorada, se reconcilió y supongo que la manipuló para que retire la denuncia. Ahora se volvieron a pelear hace más de 20 días”, asumió.

Respecto a la supuesta desaparición de su propia hija, esta mañana, Omar explicó: “Estaba descansando, mi señora prendió la televisión y vio el programa. Me levanté, vi que había un allanamiento, la llamé, me contó que estaba engripada y que iba a llamar al 911 para avisar que está viva”.

Sobre la recepción de Lourdes, aclaró: “Tuvo tantos llamados, que en un momento se le colapsó el teléfono”, apuntó y confirmó: “Está en la casa de una amiga, está trabajando y prepara un show así que no la llamo para no molestarla, pero siempre nos manda un mensajito”.

“No tengo contacto con la madre de Lourdes , la comunicación entre Lourdes y ella no es buena, no es algo asiduo como es conmigo y yo soy el intermediario entre ellas. Sobre la denuncia, la entiendo por un lado y no por otro. Me molesta que se haya hablado de que es adicta porque tanto sensacionalismo y el núcleo de la situación no es para tanto”, cerró.