La palabra de Virginia da Cunha tras el hallazgo de Lourdes Fernández: “Gracias a Dios”

Horas de angustia e incertidumbre se vivieron en torno a Lourdes Fernández, ex integrante de Bandana, después de que su madre denunciara ayer que su hija se encontraba desaparecida y sin contacto desde el pasado 4 de octubre.

Lowrdez Fernández, localizada: estaba en la vivienda de su ex pareja

La preocupación se intensificó cuando, tras un operativo policial, la artista fue hallada en la residencia de su expareja, Leandro García Gómez, la misma persona a la que ella había denunciado por violencia de género en 2022.

Pasada la medianoche del jueves, su amiga y compañera de Bandana, Virginia da Cunha, se expresó en redes sociales refiriéndose a la preocupante situación y aclarando por qué no había brindado declaraciones horas atrás.

“No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo estaba con él y podría salir aún más perjudicada”, explicó.

“Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy y gracias a Dios la justicia llegó a tiempo”, agregó.

Finalmente, terminó su mensaje deseándole lo mejor a su amiga y a su familia: “Te amamos, @lowrdez. Gracias, @valeriagastaldi @lissavera”.