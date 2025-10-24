Complicado panorama judicial para el novio de Lourdes Fernández: fue imputado por privación ilegítima de la libertad

Leandro García Gómez, empresario y pareja de Lourdes Fernández, fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad, según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Se espera que el acusado sea indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone.

Luego de un gran operativo en la calle Ravignani al 2100, en Palermo, el acusado fue detenido y la artista, integrante del grupo Bandana, fue rescatada y trasladada por el SAME hasta el Hospital Fernández, donde este viernes por la madrugada recibió el alta.

Ahora, la situación del empresario es cada vez más complicada debido a que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, lo imputó por “privación ilegítima de la libertad”, delito por el que será indagado.

Quién es Leandro García Gómez, la pareja de Lourdes Fernández, la integrante de Bandana

El hombre, que en el pasado tuvo actividad política y es padre de dos hijas de una relación anterior, negó también haber ejercido violencia o haber tenido problemas con la Justicia por este caso.

Leandro García Gómez es un exdirigente político y comunicador que durante años mantuvo una vida alejada del foco mediático, hasta que su vínculo sentimental con Lourdes Fernández, la exintegrante de Bandana, lo llevó a las cámaras. Según contó él mismo, tiene dos hijas de una pareja anterior y mantiene una relación cordial con su exmujer.

“Nunca tuve restricción para ver a mis hijas. Con su madre tenemos una relación adulta”, afirmó, intentando mostrar una faceta distinta a la que se describía en las redes.