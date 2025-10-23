Detuvieron al exnovio de Lourdes Fernández tras allanar su casa: la cantante estaba con él 

Después de horas de incertidumbre sobre el paradero de Lourdes Fernández, la Policía detuvo a Leandro García Gómez, expareja de la cantante de Bandana, que fue denunciado por violencia de género.

Según las diferentes versiones que circularon en las últimas horas, la artista habría estado todo este tiempo en la casa del empresario, quien habría hecho que se escondiera durante el allanamiento policial.

Detuvieron a Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes Fernández

Más de 15 efectivos policiales, incluido personal de la policía científica, ingresaron al edificio de Palermo. El SAME también trabaja en el lugar y habrían encontrado a la artista en “condiciones muy vulnerables”.

Según reza el parte policial “en horas de la noche, el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 dio la orden de allanamiento en el departamento de Ravignani 2386, donde vive Leandro Esteban García Gómez, a la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad. En el interior del departamento fue encontrada Lourdes Fernández”.

En tanto, García Gómez quiso escapar por la terraza, aunque fue detenido cuando intentaba emprender la fuga.

En el lugar se encuentra personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad.

En horas de la tarde, Leandro Esteban García Gómez había facilitado el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no le permitió a los uniformados revisar todo el departamento. Y la fiscalía no había dado la orden de allanamiento hasta este momento.

Qué dijo Mauro Szeta sobre la detención del ex de Lorudes Fernández

En vivo por América Tv, el periodista Mauro Szeta brindó detalles de lo sucedido en el departamento de García Gómez. «Durante todo el día, Lourdes Fernández permaneció cautiva dentro del departamento. El acusado, que se encuentra detenido, podría enfrentar una agravación del delito por privación ilegítima de la libertad, según indicaron desde la fiscalía», detalló.

«Al parecer, el detenido hizo grabar un video a Lourdes, presuntamente para distraer», señaló.

Szeta fue crítico con el juez Santiago Bignone: «tardó 14 horas en emitir la orden de allanamiento del departamento». También detalló que el 4 octubre, la madre había alertado nuevos signos de violencia.

Además, el periodista contó que charló con el detenido por la tarde del jueves, detallando que García Gómez quiso poner a toda la prensa a su favor para distraer lo que verdaderamente estaba sucediendo.

Qué dijo Ioja, la amiga de Lourdes Fernández

«Ella me llamó porque él le estaba haciendo de mánager y le había pegado en el piso, le quebró una costilla», contó la amiga de Lourdes detallando hechos de violencia previos a lo sucedido en las últimas horas.

«Yo la fui a ayudar, hice de su mánager, ella se quedó en mi casa y le pedí que no vuelva, porque es un maltratador que solo quiere apagar a Lourdes».

Además, detalló que “siempre hubo violencia en la pareja”.

Noticia en desarrollo.