“Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”: Lissa Vera realizó la denuncia contra Gómez

Lissa Vera se descompensó tras radicar una denuncia contra Leandro García Gómez, el novio de su compañera de Bandana, Lourdes Fernández (Lowrdez).

Según revelaron en Intrusos, la artista acudió a la Comisaría de la Mujer de la calle Lavalle para aportar su testimonio en el marco de la causa que investiga las denuncias por violencia de género.

Impactante testimonio de Lissa Vera: “Temo por la vida de mi amiga Lourdes”

Ayer, luego de declarar, se quebró y comenzó a llorar, visiblemente afectada por la situación. Su abogado, que la acompañaba, intervino para asistirla y contenerla.

“Ella fue a radicar la denuncia hacia Leandro y después de dar su declaración se descompensó y se puso a llorar. El abogado la acompañó”, relató el panel del programa.

Conmovida por lo que vive su amiga Lourdes, Lissa dejó una frase que resonó fuerte: “Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”.

Durante su declaración, la cantante también expresó temor por la seguridad personal de Fernandez y afirmó que el denunciado “maneja las redes sociales” de Lourdes, además de tener un historial de comportamientos violentos.

“Tiene miedo y pelea por su vida porque este tipo es violento. No es la primera vez que ejerce violencia hacia ella”, detallaron.

La artista, además, manifestó que le pareció extraño que su compañera presentara recientemente un cuadro de anginas, insinuando que podría tratarse de una consecuencia física de un ahorcamiento.

El testimonio de Lissa Vera suma una nueva voz de preocupación dentro del entorno de Bandana, mientras la Justicia avanza en la investigación.