Polémico «experimento»: Connie Ansaldi firmó contrato con un municipio para probar su app de salud mental

Estalló la polémica por una aplicación que ofrece asistencia psicológica por medio de inteligencia artificial. Se trata de una iniciativa que tiene por cara visible a la periodista Connie Ansaldi.

Todo se desató a raíz de un informe de Telenoche (El Trece) que mostró cómo opera la app «Cux, contame un secreto”.

Luego del informe televisivo, el tema se viralizó y muchos salieron a criticarla. Uno de ellos fue el periodista Jorge Rial. «Esto es grave«, dijo el ex Intrusos a través de un tuit que publicó en referencia a lo que salió al aire en Telenoche.

Claro, lo que se cuestiona es que a fines del año pasado el gobierno municipal de Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires, contrató los servicios de esta aplicación y promocionó CUX como parte de su política de salud mental.

Sin embargo, hace unos meses dejaron de contratar el servicio por recomendación de los profesionales de la salud.

“Trenque Lauquen, en el oeste bonaerense, se convirtió en la sede de un polémico experimento. El gobierno local contrató una aplicación que ofrece ayuda emocional brindada exclusivamente a través de la inteligencia artificial. Hoy en día lo pueden usar de manera gratuita durante tres días, pero cuando se les acabe la prueba gratuita, el gobierno de Trenque Lauquen lo pone a disposición de ustedes junto con Cux”, explica el informe, haciendo referencia a la app creada por Ansaldi.

Y prosiguió: “El contrato entre Connie Ansaldi y el gobierno de Trenque Lauquen duraba tres meses y la aplicación Cux no podía renovar. Sin embargo, ante la ola de cuestionamientos de varios colegios de psicólogos, el municipio optó por cancelar el servicio de Cux, para luego hacer una muestra de cómo funciona la app, donde un bot contesta los problemas y angustias que le envían los usuarios«.

Esto es grave https://t.co/Ka5bgZOwR0 — JORGE RIAL (@rialjorge) June 5, 2024

Connie Ansaldi firmó contrato con un municipio para probar su app de salud mental: las opiniones

“¿Qué pasa si tenés que hacer terapia por una app con inteligencia artificial?”, se preguntó Valeria Sampedro, conductora de Arriba Argentinos, ciclo de El Trece, que replicó el tema luego de que creciera la polémica en redes.

En ese sentido, en el programa que conducen Sampedro y Nacho Otero entrevistaron al médico psiquiatra Gregorio Alcaín, quien dio su particular punto de vista: «Jamás el avance tecnológico es malo, siempre puede ser malo lo que uno hace con él, pero siempre hay que aceptarlo como algo productivo…».

«Después, tengo mis propias restricciones al respecto porque considero que la relación médico-paciente es algo prácticamente imposible de cambiar. No quiere decir que no nos sirva una máquina como para dar información, como para proveer otro enfoque, lo cual es totalmente favorable”, manifestó el experto.

Aunque luego advirtió: “Pero esta app no presenta, digamos, paper médicos ni nada por el estilo. Interactúa como si fuera el psicólogo o el psiquiatra. Entonces, esto es lo que le estamos preguntando. Yo no lo haría con una máquina porque necesito un ser humano enfrente, que comprenda mi alma, que comprenda mi sentimiento, mi problema, mi problemática, mi angustia, mi existencia. O sea, que alguien me contenga siendo una máquina no me sirve”.

Qué servicios ofrece app de Connie Ansaldi

CUX no es una inteligencia artificial propia sino que funciona con un modelo de búsqueda similar a ChatGPT. Es decir, es una mediación entre el cliente y las masas de texto que devuelve este modelo.

En lo práctico, el cliente que requiere de los servicios de esta aplicación, tiene diez conversaciones que son gratuitas. Según promocionan desde la página, luego se paga un abono mensual de $3.500.

A su vez, en la página oficial de CUX, promocionan a los profesionales encargados de llevar adelante la aplicación y presentan a Connie Ansaldi como su «foundress» (fundadora).

Una de las misiones que promueven desde CUX es «ofrecer un espacio de contención y apoyo emocional para ayudar a las personas a encontrar su bienestar. Creemos que sin Salud Emocional no hay salud y con herramientas simples y accesibles, podemos transformar millones de vidas«.