Por el mundo Mundial: Marley y el influencer Ian Lucas conducirán juntos

El conductor Alejandro Wiebe “Marley” confirmó los detalles de la nueva edición de “Por el mundo”, que este año se adaptará al formato Mundial, con el objetivo de realizar una cobertura de color del campeonato de fútbol. En esta nueva etapa, compartirá la conducción con el influencer Ian Lucas.

Cómo será el nuevo “Por el mundo” versión Mundial

“La idea es hacer Por el mundo y estar con Ian, además de invitados especiales. Vamos a ser un grupo de gente muy grande”, detalló el conductor en declaraciones a Sálvese quien pueda (América TV).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Marley adelantó que el punto de inicio será en México, país donde Ian es ampliamente conocido, lo que suma un atractivo especial al arranque del programa.

Invitados confirmados y sorpresas

Además, anticipó algunos de los nombres que podrían sumarse a la travesía mundialista: “Seguramente vendrá Flor Peña en algún momento y con Susana Giménez también vamos a hacer algo, como siempre”.

La idea del ciclo es mantener el espíritu original del programa, pero con una mirada más amplia y festiva, en sintonía con el clima del Mundial.

La renovación en la conducción y el rol de Ian Lucas

Por último, Marley desestimó cualquier conflicto frente a los rumores sobre el crecimiento de Ian Lucas en la televisión: “Todavía no trabajé con Ian, pero es súper respetuoso y tiene buena onda. El mundo del espectáculo tiene que renovarse”, concluyó.

De esta manera, “Por el mundo” se prepara para una nueva etapa que combina viajes, fútbol y entretenimiento, con una dupla que apuesta a mezclar experiencia y nuevas generaciones.