La ausencia de Ángel de Brito en LAM (América TV) este miércoles 2 de abril sorprendió a más de uno. El conductor avisó previamente que se iría de vacaciones y la duda creció cuando no era Yanina Latorre quien conducía, sino Mariana Fabbiani.

¿Por qué Ángel de Brito faltó a LAM y Yanina Latorre no lo reemplazó?

Habitualmente es Yanina Latorre quien se encarga de la conducción del programa cuando Ángel no está, sin embargo, esta vez la conductora se suma unos minutos más tarde del cierre de SQP y ninguna angelita se hizo cargo. En medio de la transmisión de su programa, el conductor reveló: «Me voy de LAM, me voy de vacaciones. Necesitaba decírselos, me voy mañana».

Sin embargo, lo que llamó la atención del estudio y, mayormente, de las angelitas fue que «la conductora que estará mañana es Mariana Fabbiani», con quien mantiene una gran relación más allá de lo laboral.

Horas más tarde, debido a que la conductora de DDM (América TV) se hará cargo del ciclo televisivo, en la red se empezó a especular con un presunto enojo de Marixa Balli debido a algunas actitudes extrañas que tuvo. Esto se debe a que ella o Yanina Latorre siempre son las elegidas.

Los chats que complican a Morena Rial en la causa por robos en San Isidro: “Necesito hacer plata”

Las conversaciones, reveladas en el programa de Mariana Calabró y Facundo Pastor en A24, exponen detalles comprometedores. En los mensajes, Morena Rial no solo coordinaba los delitos, sino que también admitía su intención de involucrar a su bebé en los robos para evitar sospechas. “En 15 salgo, voy con el bebé porque no tengo donde dejarlo”, le escribió a uno de los integrantes de la banda. Además, agregó: “Me quedo más tranquila si lo llevo, y es mejor porque pasamos más desapercibidos”.

Los chats también incluyen información específica sobre la logística de los robos, como la ubicación de las casas objetivo y el vehículo utilizado. “Estamos en un Cronos (Fiat), que está chocado en la puerta. Se ve para adentro, pero estamos con el bebé”, detalló Morena en uno de los mensajes, dejando en evidencia su participación activa en las maniobras delictivas.

Los investigadores consideran que las pruebas recolectadas son contundentes. Los mensajes, en los que Morena también expresó que necesitaba salir a robar para “hacer plata”, podrían complicar gravemente su situación judicial y poner en riesgo la libertad que había recuperado recientemente.