Por qué aparecen las manchas marrones en las bananas y cuándo conviene no comerlas

Las manchas marrones dentro de la pulpa de la banana son el resultado de un proceso natural conocido como pardeamiento enzimático. Este fenómeno ocurre cuando la enzima polifenol oxidasa (PPO) entra en contacto con el oxígeno y los compuestos fenólicos del fruto, generando pigmentos oscuros. Es el mismo proceso que provoca que las manzanas se oscurezcan al cortarse y quedar expuestas al aire.

Además, las zonas marrones pueden deberse a golpes o presiones durante el transporte y la manipulación, sin que esto represente un riesgo para la salud.

¿Se pueden comer las partes oscuras?

Sí. El consumo de las zonas marrones es seguro, siempre que la fruta no presente señales evidentes de deterioro —como olor agrio, textura viscosa o presencia de moho—.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) respalda esta afirmación: las bananas con partes oscuras son aptas para el consumo si no muestran indicios de descomposición.

Incluso, algunas investigaciones sugieren que las bananas muy maduras pueden tener más beneficios.

Un estudio publicado en Food Chemistry (2014) comprobó un aumento en los niveles de antioxidantes a medida que la fruta madura.

a medida que la fruta madura. Otro trabajo, realizado en Japón y difundido en Food Science and Technology Research (2009), indicó que las bananas con manchas marrones podrían estimular la producción de compuestos que fortalecen el sistema inmune.

Cuándo evitar comerla

Se recomienda no consumir la banana si presenta alguna de las siguientes características:

Olor a fermentación o alcohol.

Textura viscosa o babosa.

Presencia visible de moho, especialmente cerca del tallo o en la cáscara.

Los beneficios de la banana

Más allá de su aspecto, la banana es una de las frutas más completas y funcionales para la salud. Su alto contenido de potasio ayuda al correcto funcionamiento muscular y a la regulación de la presión arterial, favoreciendo la salud cardiovascular.

También es rica en vitamina B6, que participa en el metabolismo energético y contribuye a la producción de neurotransmisores vinculados con el estado de ánimo y el sueño. Aporta además magnesio, clave para la salud ósea, la función muscular y el equilibrio del sistema nervioso.

La fibra soluble de la banana mejora la digestión, favorece el tránsito intestinal y aporta saciedad, ayudando al control del peso.

A esto se suma su contenido de azúcares naturales —glucosa, fructosa y sacarosa—, que ofrecen una fuente rápida de energía, ideal para deportistas o personas activas.

Por todo esto, la banana es un snack natural, nutritivo y accesible, que puede formar parte de una alimentación saludable en cualquiera de sus etapas de madurez.

