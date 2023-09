Murió Silvina Luna: Los deseos que le quedaron pendientes por cumplir

Silvina Luna murió el pasado jueves, a los 43 años, luego de una larga internación en la terapia intensiva del Hospital Italiano. Se estima que su deceso está vinculado con la aplicación de metacrilato en una cirugía estética, hecha por Aníbal Lotocki, lo que le generó una hipercalcemia y una falla multiorgánica generalizada.

Poco antes de morir, Silvina Luna habló sobre sus sueños pendientes, que tenía proyectados para después de su trasplante de riñón. Sin embargo, esa intervención no llegó a tiempo debido a que la salud de la actriz se fue deteriorando lentamente.

«A veces duele tanto que no puedo hacer nada. Además, hace un año estoy batallando contra una microbacteria y hasta que no desaparezca no puedo entrar a Incucai» le contó Silvina Luna a Nelson Castro, en una de las últimas entrevistas públicas dadas por la modelo.

En esa misma charla, Silvina Luna dio a conocer su lista de sueños pendientes, los que puso en pausa debido a los problemas de salud. «Viajes y pareja» fue lo que dijo la actriz a Nelson Castro, sobre lo que le quedaba por hacer.

Se conocía públicamente que Silvina Luna tenía un gran deseo por ser madre, además de construir una familia con una pareja. Sin embargo, esos sueños quedaron truncos tras la muerte de la actriz la semana pasada.

Por qué se distanciaron las amigas de Silvina Luna, tras su muerte

Las amigas de Silvina Luna la acompañaron hasta el último latido, según contó Milca Gili, íntima de la modelo. Por eso, molestó mucho a la familia de la actriz los comentarios que se vertieron al respecto en «A la Barbarossa», por Telefe, horas después de la muerte de la joven.

Paula Varela, periodista de «Socios del Espectáculo», indicó que “en estos días pudimos ver a Analía que salió a hablar y contar detalles muy íntimos que Silvina no quería que se sepan«.

«Esta amiga salió a contar estas cosas y produjo un quiebre, un grupo que está con Ezequiel, mientras que el otro lo hicieron a un lado” explicó la panelista.

Es que Silvina Luna «no quería fotos ni que se filtrara nada en la prensa. Y algunas hablaron con los medios. Y hablaron de más”. «Fue un pedido expreso de Silvina que no quería que se supiera. Esta chica, dicen, es amiga hace tres años y no de toda la vida como el resto. Esta parte quedó excluida de este círculo íntimo» concluyó Paula Varela.