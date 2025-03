Wanda Nara sumó un nuevo capítulo de su conflictiva separación de Mauro Icardi. En esta ocasión, la conductora y empresaria no solo arremetió contra el futbolista, sino que también apuntó contra la abogada de este, Elba Marcovecchio, con una dura advertencia. A través de una serie de tuits, Wanda expresó su frustración y dejó entrever que podría revelar información comprometedora sobre la letrada.

Wanda Nara y una dura advertencia a Elba Marcovecchio: “Estoy pensando si contarlo o no”

En uno de sus tuits, Wanda jugó al enigmático: «En estos días les cuento la historia de una abogada… Por respeto a su ex que ya no está, estoy pensando si contarlo o no… Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave, pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber… Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer». Estas palabras, dirigidas claramente a Elba Marcovecchio, sobre lo qué podría estar ocultando la abogada de Icardi.

Además, en respuesta a un usuario de Twitter, Wanda mencionó a Jorge Lanata, con quien confesó haber estado enojada durante mucho tiempo, aunque aclaró que ya no guarda rencor. Según la mediática, su terapeuta le recomendó que, «por la memoria de un gran periodista, cuente todo«, lo que podría estar relacionado con su advertencia hacia Marcovecchio y lo que está considerando hacer público.