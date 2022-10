Quién es Rodrigo Cacciamani: de apuntado por el Robo del Siglo a exnovio de Wanda Nara

Hace algunos años, Rodrigo Cacciamani decidió cambiar su vida. Después de varios delitos y cumpliendo condena en la cárcel, se formó como educador y ayuda a sus compañeros dentro de los pabellones, contagiando las ganas de salir adelante.

Su tarea se volvió viral, ya que Rodrigo comparte a través de redes sociales, como Instagram y TikTok, sus conocimientos y deja mensajes para que sus pares se sientan inspirados a salir de la delincuencia y de los consumos problemáticos.

Además de ser abiertamente peronista, Cacciamani comparte videos donde reflexiona sobre la vida carcelaria, cuestiona el sistema penitenciario y propone el estudio como una salida para las personas que se encuentran privadas de su libertad.

Cacha – tal como se presenta oficialmente – tiene más de 65 mil seguidores en sus cuentas, donde se presenta como “Preso Político, Perpetua, Politizando la cárcel hace 15 años».

Rodrigo Cacciamani fue detenido en Bariloche

Corría mayo de 2008, cuando Rodrigo Cacciamani fue detenido en Bariloche por agentes policiales rionegrinos. Tenía entonces unos 27 años y debía dar respuestas por drogas, billetes y documentos falsos.

También registraba en su contra pedidos de captura de juzgados bonaerenses, como sospechoso de haber cometido falsificaciones, importantes robos y el homicidio de un policía en la provincia de Buenos Aires.

Se rumoreaba, además, que había participado en secuestros extorsivos y no se descartaba que haya sido parte del conocido como «El Robo del Siglo» en el banco Río de Acassuso.

Sin embargo, Cacciamani decidió dejar esa vida y se dedica ahora a colaborar con contenidos educacionales. En el corto plazo, espera recibir la libertad ya que se encuentra en régimen abierto, por su buena conducta y dedicación al trabajo.

El casamiento con Wanda Nara

Su nombre se volvió viral en las últimas horas porque fue mencionado por Wanda Nara, en medio de su escándalo personal, quien contó que había tenido un novio que le propuso casamiento quien terminó cumpliendo una condena a prisión perpetua.

A través de publicaciones en redes sociales, Cacciamani reconoció ser la expareja que mencionó la modelo en diálogo con Grego Roselló en «Luzu TV». Si embargo, ese vínculo reveló que sucedió hace cerca de veinte años atrás.

«Sí, es verdad lo de Wanda gente. Me están preguntando a full, después que ella declaró que tiene un novio que está preso con perpetua, así que nada, acá vengo a responder» declaró en redes Cacha.

Y agregó «seguro me expongo. Voy a tratar de responder todo, todo lo que me quieran preguntar y nada, y si no lo charle nunca es porque nunca se dio» concluyó.