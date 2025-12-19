Por qué Flavio Mendoza decidió comprarse un departamento en China

Flavio Mendoza fue invitado al programa de Moria Casán, donde habló de su presente laboral, su intensa agenda internacional y de cómo organiza su vida junto a su hijo Dionisio, a quien suele acompañar en muchos de sus viajes.

Flavio Mendoza y su éxito internacional: compró un departamento en China y lo contó en TV

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el reconocido creador teatral adquirió un departamento en Guangzhou, China, ciudad donde se presenta desde hace tiempo con su espectáculo, que logró una excelente repercusión y continuidad en ese país. La decisión responde a la frecuencia con la que viaja por compromisos artísticos y a la necesidad de contar con un lugar propio.

“Viajo mucho a trabajar a China y ya era necesario, porque siempre era alquilar. Nos vino una propuesta increíble y sí, compramos”, explicó Mendoza, dando cuenta de la consolidación de su carrera en el exterior y del crecimiento de su proyecto internacional.

Durante la charla, también fue consultado sobre el desafío del idioma y la comunicación en un país tan lejano culturalmente. Con humor, el coreógrafo respondió: “No, de pedo que hablo castellano. Me cuesta mucho. Y en inglés estoy zafando”, desatando risas en el estudio.

El presente de Flavio Mendoza combina éxito profesional, proyección internacional y maternidad/paternidad plena, un equilibrio que él mismo destaca cada vez que puede. Mientras continúa brillando en los escenarios argentinos y del mundo, el artista afianza su vínculo con China como una de las plazas clave de su carrera.