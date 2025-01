Por qué L-Gante se cansó de Wanda Nara: «Se hartó de que esté tan…”

El culebrón entre Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y la China Suárez continua y ahora el intérprete de RKT rompió el silencio. Tras separarse de la mediática conductora, el cantante le contó algunos detalles a Majo Martino y dejó una insólita e imperdible frase sobre Wanda.

L-Gante comparó a Wanda Nara con el Chavo del 8: qué dijo

Tras su escandalosa separación con la conductora Wanda Nara, L-Gante rompió el silencio con Majo Martino, quien contó los detalles sobre su charla con el cantante en Mañanisima (eltrece).

«Hablé en las últimas horas con L-Gante y lo primero que me dijo es que ‘me harté de la novela’ y que Wanda ‘está pendiente del ex’, por lo que lo mejor para él era correrse a un lado y vivir tranquilo. Prefiero mantenerme en paz y seguir el día y la vida con buena onda’ fue otra de las frases que me dijo”, reveló Majo las palabras del cantante.

«Después le pregunté si se habían separado porque ella tiene miedo de que se le complique la situación judicial de la tenencia de sus hijas y él me dijo ‘a esta altura del partido no se qué decirte’. También me contestó ‘preguntale a Wan’ cuando quise saber quién había cortado la relación, cuál de los dos había tomado la decisión, esa pavada que tantos nos interesa a veces», continuó.

Luego, L-Gante agregó: «Uno a esta altura ya no sabe qué creer… ¡Qué manera de empezar el año! ¿no? Yo nunca voy a hablar para dejar mal parado a nadie, pero lo importante es que digas es que estoy soltero«

Ante la pregunta de si Wanda seguía enamorada de su expareja el cantante dejó una insólita pero graciosa respuesta: “Y… Es como que le pregunte a El Chavo del 8 si quiere una torta de jamón”.