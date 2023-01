Por qué mataron a “Toadzilla”, el sapo gigante de Australia

Guardaparques australianos mataron- días atrás- un invasivo sapo gigante encontrado en un parque costero, una especie marrón con la longitud de un brazo humano y un peso de 2,7 kilos. Lo habían apodado «Toadzilla».

El anfibio, también conocido como sapo de caña, fue detectado cuando una serpiente obligó a los trabajadores del parque a detenerse mientras conducían por el Parque Nacional Conway, de Queensland, informó el gobierno estatal.

«Me agaché y agarré el sapo de caña y no podía creer lo grande y pesado que era«, dijo la guardaparques Kylee Gray al narrar cómo encontró el anfibio la semana pasada.

«Un sapo de caña de ese tamaño comerá todo lo que pueda entrar a su boca, y eso incluye insectos, reptiles y mamíferos pequeños», indicó. El anfibio fue retirado y luego se le practicó la eutanasia.

Los sapos de caña fueron llevados a Queensland en 1935 para ayudar a controlar una plaga de escarabajos, pero tuvo consecuencias devastadoras para otras especies.

