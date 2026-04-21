Por qué no muestran escenas de El busca vidas en los homenajes a Luis Brandoni

El nombre de Luis Brandoni suele estar presente en cada homenaje a la historia de la televisión argentina. Sin embargo, hay una ausencia que se repite y que muchos espectadores notan: casi nunca aparecen imágenes de El busca vidas, uno de sus trabajos más recordados de fines de los años 70.

La explicación no es casual ni responde solo a decisiones editoriales. Según contó el propio actor en distintas entrevistas, detrás hay una historia que combina archivo perdido, decisiones internas y una fuerte polémica.

La versión de Brandoni: “Ese material se borró”

En declaraciones a distintos medios, Brandoni fue contundente al referirse al destino de la serie. Según su relato, los capítulos de El busca vidas fueron eliminados del archivo televisivo.

“El material se borró”, aseguró el actor al recordar qué ocurrió con la ficción que protagonizó y que, con el tiempo, se volvió casi imposible de ver.

De acuerdo a sus dichos, la situación se habría dado en el contexto de decisiones internas dentro de Canal 13 Argentina, donde se emitía el ciclo.

Una polémica que involucra decisiones del canal

Siempre según el testimonio de Brandoni, la eliminación del material no habría sido un hecho aislado. El actor deslizó que la decisión estuvo vinculada a cuestiones personales y políticas de la época.

Incluso mencionó al productor Gerardo Sofovich como una figura relacionada con ese contexto, aunque se trata de versiones que forman parte de su testimonio y que nunca tuvieron una reconstrucción oficial completa.

Lo cierto es que, según su relato, no se trató de una pérdida técnica accidental, sino de una decisión que afectó directamente a esa producción en particular.

Por qué hoy no se ven esas imágenes

La consecuencia es directa: hoy casi no existen registros disponibles de El busca vidas.

A diferencia de otros clásicos de la televisión, muchos de sus episodios:

No fueron digitalizados

No se conservan en los archivos del canal

O solo sobreviven en copias aisladas o de baja calidad

Por eso, en los homenajes televisivos, los productores recurren a material que sí está disponible, como escenas de Mi cuñado o la icónica película Esperando la carroza.

Un vacío en la memoria televisiva

La ausencia de El busca vidas no solo afecta a los homenajes a Brandoni, sino que también deja un vacío en la historia de la televisión argentina.

Se trata de una de las tantas producciones de aquella época cuyo material no fue preservado adecuadamente, lo que hoy impide revisitarla y revalorizarla en su totalidad.

Mientras tanto, el testimonio que dio el propio actor sigue siendo la principal referencia para entender por qué una parte de su carrera, clave para muchos, casi no tiene imágenes que la respalden.



