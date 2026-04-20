«Se fue un gigante»: el desgarrador adiós de los famosos a Luis Brandoni tras su muerte a los 86 años

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años transformó este lunes en una jornada de luto nacional para la cultura. Tras confirmarse la noticia, el ambiente artístico reaccionó con un impacto inmediato. Colegas, directores e instituciones expresaron su pesar por la partida de un actor que, según coinciden todos, fue una pieza fundamental para entender el cine, el teatro y la televisión de las últimas cinco décadas.

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Guillermo Francella, quien formó con «Beto» una dupla icónica en éxitos recientes. Con un sentido «Hasta siempre, Beto», Francella acompañó su despedida con imágenes que retratan la complicidad que compartían tanto frente a cámara como detrás de escena.

Por su parte, Graciela Borges manifestó una «tristeza infinita» y Soledad Silveyra lo definió con contundencia como «el último de los grandes en irse».

Ante el fallecimiento del actor y exdirigente sindical, Luis Brandoni, acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional. pic.twitter.com/katvoTUhin — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) April 20, 2026

El reconocimiento de sus pares: «el mejor de los mejores»

El dolor se extendió a lo largo de toda la comunidad actoral. Marcelo De Bellis lo calificó como «el mejor de todos los mejores», destacando la autenticidad que Brandoni imprimía en cada uno de sus trabajos. En la misma línea, el director Mario Segade y el actor Diego Pérez resaltaron su jerarquía artística, describiéndolo como un «maestro irrepetible» y un intérprete «descomunal».

Desde el sector de la producción, Axel Kuschevatzky realizó un profundo análisis de su relevancia histórica. Para el productor, es «imposible imaginar el cine argentino» sin la figura de Brandoni, subrayando no solo su inmenso talento para poner cada interpretación «en el ángulo», sino también su coherencia personal y honestidad intelectual a lo largo de 55 años de carrera.

La Asociación Argentina de Actores también emitió un comunicado oficial donde recordó la sólida labor de Brandoni y su importante pasado como dirigente sindical, acompañando a su familia en este difícil momento.