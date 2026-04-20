Conmoción por Luis Brandoni: de qué murió el legendario actor y el detalle de sus últimos días.-

El cine y el teatro argentino pierden a uno de sus máximos exponentes. Luis Brandoni, el actor que dio vida a personajes inolvidables de nuestra idiosincrasia, falleció este lunes a los 86 años. La noticia, que sacudió la mañana del 20 de abril 2026, marca el final de una agonía que comenzó el pasado sábado 11 de abril tras una caída en su domicilio.

Aunque inicialmente circularon versiones confusas en redes sociales, fuentes oficiales del entorno del artista y el productor teatral Carlos Rottemberg confirmaron que el deceso de Luis Brandoni fue consecuencia de un cuadro clínico complejo que se desencadenó tras aquel golpe, poniendo fin a una carrera marcada por el compromiso artístico y ciudadano.

Luis Brandoni y la verdad sobre las causas de su muerte

Para evitar especulaciones, el círculo íntimo del actor aclaró la situación médica que derivó en este desenlace. Si bien en las primeras horas del incidente se barajó la posibilidad de un Accidente Cerebrovascular (ACV), el productor Carlos Rottemberg confirmó a Clarín que lo que afectó a Luis Brandoni fue un hematoma cerebral provocado por una fuerte caída.

Este golpe obligó a la internación inmediata del protagonista de «¿Quién es quién?», provocando la suspensión de la obra que encabezaba junto a Soledad Silveyra. A pesar de que Luis Brandoni mostró una evolución favorable durante la primera semana, su cuadro neurológico sufrió un deterioro irreversible el pasado domingo, desembocando en su fallecimiento en la madrugada del lunes.

Los últimos días de Luis Brandoni: un cumpleaños en internación

La paradoja del destino quiso que Luis Brandoni pasara su último cumpleaños, el sábado 18 de abril, en el centro asistencial donde se encontraba recluido. A diferencia de sus 85 años, los cuales celebró arriba del escenario —su hábitat natural—, sus 86 los transitó rodeado de médicos y su familia más cercana.

La partida de Luis Brandoni deja un vacío incalculable en la escena nacional. Desde sus roles en clásicos como «Esperando la carroza» hasta su reciente éxito en «Parque Lezama», el actor supo interpretar el alma de los argentinos.

Hoy, el público y sus colegas lo despiden no solo como a un maestro de la actuación, sino como a un hombre que trabajó hasta el último día con la pasión intacta, dejando una huella imborrable en la identidad cultural del país.