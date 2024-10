Por qué Pamela David quebró en llanto en su programa: «Perdí la batalla con mi hermano»

Pamela David se quebró en llanto al recibir a Marina Charpentier, la madre de Chano, para hablar sobre las adicciones y los problemas de salud mental. A la conductora de Desayuno Americano el tema la conmueve porque luchó por sacar adelante a su hermano, que fue adicto y le costó mucho ayudarlo, hasta que finalmente murió.

Pamela David lloró al recordar a su hermano fallecido

«Aun con la situación ideal, te puede pasar. El tema es cuando vos entendés que estás en esa situación y que la adicción está instalada. Lo primero es no negarlo. La sociedad cree que el que se droga lo hace porque quiere, pero en realidad son personas hipersensibles que prueban y no pueden salir», afirmó la madre del artista, mientras Pamela David no podía contener sus lágrimas.

«Hay un montón de gente a la que le conviene esto, los narcotraficantes. No se lo deseo a nadie», agregó Marina Charpentier y Pamela no pudo evitar el llanto. «A nosotros nos pasó. Yo esa batalla la perdí e invitar gente que la gana, es importante para mí. En nuestro caso, tuvimos la oportunidad de sostener económicamente el tratamiento, de llevarlo a los mejores lugares y aun así, perdimos».

La madre de Chano también se quebró y remarcó que el paciente ya no tiene voluntad para decidir si se interna o no, por lo cual el artículo 20 de la ley de salud mental es absurdo. Este jueves marchará para pedir por este cambio y por muchos más para que quienes padecen adicciones puedan estar más contenidos.

Pamela David tildó a Javier Milei de «misógino»

Pamela David ofreció una entrevista radial y fue muy dura con el presidente Javier Milei, a quien tildó de “misógino”. “A mí a veces me pasa que quiero ser más misericordiosa con Javier Milei porque no creo que sea él quien toma las verdaderas decisiones”, aseguró la conductora de Desayuno Americano.

“Yo a Milei lo conozco de cuando venía a panelear en los programas y me ha peleado porque era misógino contra Sol Pérez, entonces no tengo de él una mirada como un presidente. Lo es y es elegido por la mayoría de los argentinos, entonces el respeto se construye, en algún momento supongo que lo voy a sentir, hoy siento que Javier Milei no es quien gobierna y por las decisiones tomadas son los grupos políticos y los verdaderos poderosos quienes manejan las decisiones”, aseguró Pamela David.

Con información de NA