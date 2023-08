Por qué Silvina Luna presentaría un estado «irreversible» en su salud

Silvina Luna continúa internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el área de Terapia Intensiva, bajo tratamiento por las consecuencias provocadas por una hipercalcemia que afectó severamente sus riñones y que derivó en una falla multiorgánica que la modelo atiende con personal médico de la clínica.

En los últimos días, la médica Mariana Lestelle (MP 81598) describió detalladamente la condición de Silvina Luna, quien en diálogo con LAM, por América, aseguró que el daño en el cuerpo de la modelo «es irreversible».

«Silvina (Luna) siempre tuvo un cuadro crítico, porque hay órganos que están fallando, como son los riñones, e hizo un cuadro aún más crítico cuando hizo una sepsis, que la llevo a una falla multiorgánica de la cual pudo salir» explicó la doctora Mariana Lestelle, en una conversación con Yanina Latorre en la pantalla de América.

Si bien hubo alguna expectativa respecto de una leve mejoría en el estado de salud de Silvina Luna durante el viernes, se aseguró que la exparticipante de Gran Hermano sigue en estado delicado, afectado además por el largo período de internación que lleva en el Hospital Italiano.

“Hay cosas que son irreversibles, como el daño renal que tiene Silvina, y hay cosas que son reversibles, como pueden ser las infecciones. De ese cuadro inicialmente salió (la primera internación), pero no cambió su situación renal” complementó la doctora Mariana Lestelle el último jueves.

Finalmente, la profesional de la salud concluyó que “todo tiene que ver con la patología de base, que es la falla renal. Los riñones no solamente eliminan el agua y las toxinas del cuerpo, sino que están relacionados con todo lo que es el metabolismo; el funcionamiento pulmonar y renal están muy asociados. Ella siempre siguió con diálisis, pero a veces eso no alcanza; no te alcanza a sacar el líquido que tenés de más, como el exceso de metabolitos, y a veces la diálisis puede eliminar esos elementos que están de más”.

Silvina Luna atravesaría ataques de pánico

La crítica situación de salud de Silvina Luna habría provocado un alto nivel de estrés en la modelo, quien permanece internada desde junio en la terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Por esa razón, la exparticipante de Gran Hermano habría comenzado a tener ataques de pánico, por los que comenzó a ser medicada para atenderlos.

La información fue confirmada por la periodista Pía Shaw en «A la Barbarossa», el programa de la mañana de Telefe.

«Una amiga que la visita mucho me contó que desde el lunes Silvina (Luna), como viene de varios meses en esta misma situación, ya había empezado con ataques de pánico» confirmó Pía Shaw sobre la situación de la modelo.