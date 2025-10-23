Budín de limón y amapola sin gluten: cómo lograr la receta más esponjosa y aromática
Una receta deliciosa y saludable que combina la frescura del limón con el crocante de las semillas de amapola.
Lista de Ingredientes
premezcla sin gluten: 200 gramos
azucar: 150 gramos
aceite neutro: 60 ml
huevos: 3
leche: 130 ml
polvo de hornear: 1 cucharada
limón: 1
Semillas de amapola: 2 cucharadas
azucar glass: para el glaseado
En la cocina de todos los días, encontrar recetas que sean a la vez sabrosas y aptas para personas con intolerancia al gluten puede ser todo un desafío. Este budín de limón y semillas de amapola sin gluten aparece como una solución perfecta: fácil de preparar, ligero y con un toque cítrico que conquista desde el primer bocado.
La combinación de limón y semillas de amapola no solo aporta sabor, sino también una textura única que hace que cada porción sea especial. Además, al prescindir del trigo y otros cereales con gluten, la receta se adapta a quienes tienen enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, sin sacrificar la jugosidad y suavidad típicas de un buen budín.
Preparación paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde para budín.
- Mezclar los ingredientes secos: harina sin gluten, polvo de hornear, azúcar y semillas de amapola.
- En otro recipiente, batir los huevos con el aceite y el jugo de limón hasta que estén espumosos.
- Integrar los líquidos con los secos, agregando leche hasta obtener una mezcla homogénea.
- Verter en el molde y hornear entre 35 y 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo, éste salga limpio.
- Mientras el budín se enfría un poco, preparar el glaseado de limón mezclando azúcar impalpable con jugo de limón hasta obtener una pasta líquida pero espesa.
- Verter el glaseado sobre el budín aún tibio y dejar que se absorba y endurezca ligeramente antes de desmoldar.
Este budín se disfruta solo, acompañado de un café o té, o incluso con un poco de yogur natural para un desayuno o merienda nutritiva. Además, su preparación sencilla lo convierte en una excelente opción para sorprender a invitados o agasajar a la familia en cualquier momento del día.
Tips de expertos:
Para un aroma más intenso, se puede añadir un toque de esencia de vainilla o ralladura de lima, que aporta frescura y un ligero contraste con la acidez del limón.
Comentarios