Budín de limón y amapola sin gluten: cómo lograr la receta más esponjosa y aromática

Lista de Ingredientes premezcla sin gluten: 200 gramos azucar: 150 gramos aceite neutro: 60 ml huevos: 3 leche: 130 ml polvo de hornear: 1 cucharada limón: 1 Semillas de amapola: 2 cucharadas azucar glass: para el glaseado

En la cocina de todos los días, encontrar recetas que sean a la vez sabrosas y aptas para personas con intolerancia al gluten puede ser todo un desafío. Este budín de limón y semillas de amapola sin gluten aparece como una solución perfecta: fácil de preparar, ligero y con un toque cítrico que conquista desde el primer bocado.

La combinación de limón y semillas de amapola no solo aporta sabor, sino también una textura única que hace que cada porción sea especial. Además, al prescindir del trigo y otros cereales con gluten, la receta se adapta a quienes tienen enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, sin sacrificar la jugosidad y suavidad típicas de un buen budín.

Preparación paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde para budín.

Mezclar los ingredientes secos: harina sin gluten, polvo de hornear, azúcar y semillas de amapola.

En otro recipiente, batir los huevos con el aceite y el jugo de limón hasta que estén espumosos.

Integrar los líquidos con los secos, agregando leche hasta obtener una mezcla homogénea.

Verter en el molde y hornear entre 35 y 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo, éste salga limpio.

Mientras el budín se enfría un poco, preparar el glaseado de limón mezclando azúcar impalpable con jugo de limón hasta obtener una pasta líquida pero espesa.

Verter el glaseado sobre el budín aún tibio y dejar que se absorba y endurezca ligeramente antes de desmoldar.

Este budín se disfruta solo, acompañado de un café o té, o incluso con un poco de yogur natural para un desayuno o merienda nutritiva. Además, su preparación sencilla lo convierte en una excelente opción para sorprender a invitados o agasajar a la familia en cualquier momento del día.

Tips de expertos:

Para un aroma más intenso, se puede añadir un toque de esencia de vainilla o ralladura de lima, que aporta frescura y un ligero contraste con la acidez del limón.

