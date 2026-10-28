Preocupación por Laura Bozzo: sigue en terapia intensiva y revelaron qué complicación impide su recuperación

La salud de Laura Bozzo continúa generando preocupación en el mundo del espectáculo. La reconocida conductora peruana, de 75 años, permanece internada en el Hospital General de México después de haber sido sometida a una cirugía de urgencia por una úlcera perforada. Los últimos informes médicos difundidos por la prensa señalan una mejoría leve, aunque su estado sigue siendo delicado.

Según informó Infobae México este miércoles 28 de octubre, la presentadora continúa en terapia intensiva y la neumonía que complicó su recuperación todavía no logró resolverse. La información fue difundida por la conductora mexicana Martha Figueroa, quien brindó detalles sobre su evolución y aseguró que su frecuencia cardíaca se mantiene estable.

Qué le pasó a Laura Bozzo y por qué permanece internada

La conductora fue hospitalizada de urgencia el pasado 13 de octubre en Acapulco, luego de experimentar fuertes dolores abdominales.

Los médicos detectaron una úlcera perforada que requirió una intervención quirúrgica inmediata. Sin embargo, su recuperación se complicó y debió ser trasladada a un hospital de la Ciudad de México para recibir atención especializada.

De acuerdo con los informes difundidos por medios mexicanos, Bozzo presentó peritonitis, sepsis, neumonía y complicaciones respiratorias. También se reportó un cuadro de choque séptico, una afección grave que puede comprometer el funcionamiento de distintos órganos.

Estas complicaciones obligaron a mantenerla bajo estricta vigilancia médica en terapia intensiva.

El último parte sobre Laura Bozzo: una leve mejoría, pero continúa delicada

La información más reciente indica que Laura Bozzo habría experimentado una evolución favorable, aunque todavía limitada.

La periodista Martha Figueroa explicó que la conductora continúa enfrentando las consecuencias de la neumonía, pese a que algunos indicadores de su estado general muestran estabilidad.

Uno de los datos alentadores es que, según ese reporte, su frecuencia cardíaca permanece estable y no habría sido necesario volver a intubarla.

Días atrás también había trascendido la posibilidad de que la presentadora abandonara terapia intensiva y fuera trasladada a una habitación común. Sin embargo, ese cambio no fue confirmado oficialmente por su familia ni por su asistente personal.

Por el momento, la información disponible indica que continúa hospitalizada y necesita atención especializada.

Qué dijo la hija de Laura Bozzo sobre su recuperación

En medio de la preocupación, Alejandra de la Fuente, una de las hijas de la conductora, transmitió un mensaje esperanzador sobre la evolución de su madre.

La joven reconoció que la recuperación después de la operación había sido complicada, aunque destacó que la presentadora estaba mostrando avances.

La familia se ha mantenido reservada respecto de los detalles médicos y pidió privacidad mientras continúa el tratamiento.

Cristian Zuárez pidió oraciones por Laura Bozzo

Otro de los testimonios que generó repercusión fue el de Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, quien manifestó públicamente su preocupación.

El cantante argentino aseguró que permanece en contacto con integrantes de la familia y sigue de cerca las novedades sobre su salud.

Además, destacó la importancia de la rápida intervención de las personas que acompañaban a la conductora cuando comenzaron los primeros síntomas.

Zuárez pidió a los seguidores de Bozzo que acompañaran su recuperación con oraciones y mensajes de apoyo, en medio de uno de los momentos más delicados que atraviesa la figura televisiva.

Los rumores sobre la muerte de Laura Bozzo y qué se sabe realmente

Durante los últimos días también circularon en redes sociales publicaciones que aseguraban que Laura Bozzo había muerto.

Sin embargo, no existe ninguna confirmación oficial que respalde esas versiones. Los informes publicados hasta este miércoles 28 de octubre indican que la conductora permanece internada y recibe tratamiento médico.

La difusión de estos rumores generó confusión entre sus seguidores, mientras su entorno continúa pendiente de la evolución de su salud.

Quién es Laura Bozzo, la conductora que se convirtió en un fenómeno televisivo

Nacida en Perú, Laura Bozzo construyó una extensa trayectoria en la televisión latinoamericana, especialmente en México, donde alcanzó una enorme popularidad.

Su estilo confrontativo y los programas centrados en conflictos familiares, testimonios y problemas de pareja la convirtieron en una de las figuras más reconocidas y polémicas de la pantalla.

Entre sus ciclos más recordados se encuentra Laura en América, un formato que trascendió fronteras y la hizo conocida en distintos países.

A sus 75 años, la presentadora continúa siendo una figura de gran repercusión mediática. Por eso, su prolongada internación despertó preocupación entre colegas, familiares y seguidores.

La evolución de su neumonía y la posibilidad de abandonar terapia intensiva serán dos de los aspectos centrales para conocer cómo continúa su recuperación.