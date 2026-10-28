El satélite Swift reingresará a la atmósfera en las próximas semanas: qué riesgo hay para Argentina

Un telescopio de la NASA desciende sin control y Argentina quedó en su trayectoria de reingreso.-

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó la clausura operativa definitiva del Observatorio Swift Neil Gehrels, un célebre satélite astronómico que surcó el cosmos durante más de dos décadas y que actualmente experimenta una pérdida gradual de altitud que lo ubica a menos de doscientos setenta y cinco kilómetros de la superficie del planeta.

Debido al incremento de la densidad atmosférica provocado por los recientes ciclos de actividad solar, la NASA resolvió apagar sus instrumentos de detección el pasado 20 de octubre 2026, advirtiendo formalmente que el artefacto reingresará de manera incontrolada en las próximas semanas a través de un corredor geográfico que comprende desde México hasta el cono sur, colocando a gran parte del territorio de Argentina como una de las potenciales zonas bajo observación para los fragmentos que consigan resistir la fricción térmica del descenso.

Fricción atmosférica, altura crítica y la franja de Argentina monitoreada por la NASA

La determinación de concluir las tareas de investigación se precipitó cuando el observatorio cruzó el umbral crítico de los doscientos setenta y cinco kilómetros, cota espacial en la que el arrastre gaseoso torna inviable el direccionamiento de sus lentes: «Swift ofreció un retorno de la inversión increíble y duradero para la nación», destacó Shawn Domagal-Goldman, director de la División de Astrofísica de la NASA en Washington, al anunciar el cese de las maniobras de telemetría comandadas por los ingenieros de la Universidad Estatal de Pensilvania.

La trayectoria de caída libre trazada por los centros de rastreo aeroespacial abarca una franja inclinada que sobrevuela Sudamérica, abriendo la posibilidad de que eventuales componentes termorresistentes alcancen suelo de Argentina, aunque los voceros técnicos de la agencia estadounidense llevaron tranquilidad a la población al subrayar que la mayor parte de la estructura metálica se vaporizará durante el reingreso:

«El satélite atravesará un proceso masivo de desintegración al contacto con las capas densas del aire, considerándose sumamente improbable cualquier riesgo de daño para las personas o las áreas urbanas pobladas«, puntualizaron las fuentes oficiales en sus informes de seguimiento.

De los rayos gamma a las supernovas: el legado astronómico del satélite de la NASA

Lanzado al espacio exterior en noviembre 2004 con una expectativa inicial de funcionamiento fijada en apenas veinticuatro meses, el artefacto superó con creces todos los pronósticos temporales, capturando más de un millón y medio de registros fotográficos y acumulando doce terabytes de información pública que derivaron en la publicación de siete mil artículos académicos:

«Swift necesitaba detectar y localizar las explosiones de rayos gamma, comunicar su posición a otros observatorios en un minuto y luego girar sus telescopios para obtener imágenes antes de que sus resplandores se desvanecieran«, explicó el investigador principal Bradley Cenko sobre la extraordinaria versatilidad de la nave.

Entre sus mayores hitos científicos figura el registro en 2005 de la primera colisión documentada entre estrellas de neutrones, un fenómeno fugaz de apenas tres centésimas de segundo que permitió comprobar teorías fundamentales de la física moderna, sumando la observación detallada de dos mil estallidos de rayos gamma y mil cuatrocientas supernovas.

Pese a las gestiones ensayadas a mediados de año con la firma privada Katalyst Space para intentar un acople robótico de rescate mediante el sistema LINK, la intensidad de los vientos solares selló el destino irreversible del instrumento, transformando sus últimas órbitas en un espectáculo astronómico seguido con expectativa desde las pantallas locales.