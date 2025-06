Priscila Crivocapich habló de su relación con Moritán: “Me gusta que sea tan caballero”

Roberto García Moritán se separó en septiembre de 2024 de Pampita y por primera vez se volvió a mostrar en pareja, tras la conflictiva ruptura con la modelo.

El empresario está saliendo con otra modelo. Se trata de Priscila Crivocapich, con quien ya se mostró públicamente y contó que está muy feliz por estar conociéndola.

Priscila Crivocapich rompió el silencio sobre su vínculo con el ex de Pampita: “No proyecto, disfruto”

Priscila también habló y dio más detalles sobre este incipiente vínculo con Roberto Moritán. “Estoy contenta, estoy conociéndolo. Estar enamorado es un montón. Me gusta que es muy caballero. Soy re chapada a la antigua”, dijo a Puro Show.

“Me gusta el caballero, el hombre romántico. A esta altura de la vida no proyecto, disfruto lo que va pasando”, afirmó Priscila, que en el pasado contó que tiene óvulos congelados por si en algún momento desea ser madre.

Sobre este tema, Roberto contó que ya cerró la fábrica y que no tiene intenciones de tener más hijos ya que tiene dos con Milagros Brito y uno con Pampita.

Por último, Priscila se refirió a las críticas de sus compañeros por sus supuestos malos tratos en los trabajos como modelo y también como periodista deportiva. “Traté de no escuchar porque no son cosas que tengan que ver conmigo. Yo estoy feliz en Telefe. Si alguien habló mal, no tengo problema que venga y me lo diga”.

Pampita también fue consultada sobre la nueva relación, pero no quiso decir nada: “No voy a opinar nada de la vida de los demás”.