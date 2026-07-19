«Pura mística»: María Becerra ensayó el himno en el MetLife y dejó un particular guiño que conecta con Lali Espósito

La expectativa es absoluta y las horas previas al partido del año se viven con el corazón en la mano. Este domingo 19 de julio, desde las 16:00, la Selección Argentina salta al césped del MetLife Stadium para disputar la final del Mundial 2026 ante España. En medio de la vigilia, María Becerra se llevó todos los flashes tras revelar la trastienda de su convocatoria oficial para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino en la antesala del encuentro.

La «Nena de Argentina» confesó la profunda emoción que le genera este hito absoluto en su trayectoria. “Me contactaron directamente de la FIFA hace unos días”, confirmó la cantante, y no dudó en encuadrar este show en el escalafón más alto de sus logros personales: está en el top de los mejores momentos de su vida.

Así fue el ensayo de María Becerra en el MetLife: un guiño especial hacia Lali Espósito

La confirmación de su felicidad coincide con las imágenes que comenzaron a circular con fuerza en las plataformas digitales.

En un video exclusivo que muestra los preparativos del show de clausura de la FIFA, se puede observar el imponente despliegue técnico sobre el campo de juego y se escucha la potente voz de María Becerra ultimando detalles para la interpretación de las estrofas patrias ante un estadio colmado.

Un guiño pop para sumarle mística a la previa: el detalle que conecta directo con Lali

Más allá del ensayo, la cantante sumó un llamativo dato de color en sus redes sociales. En sus historias de Instagram, publicó un breve video desde la intimidad de la previa mundialista musicalizado de fondo «Can’t Get You Out Of My Head» de la estrella internacional Kylie Minogue.

El detalle enloqueció a los fanáticos de la música por una coincidencia muy particular: Kylie Minogue es la artista global que recientemente compartió escenario y cantó junto a Lali Espósito en su histórico concierto de River Plate.

Cabe recordar que Lali es considerada el gran amuleto del plantel tras haber sido la encargada de interpretar el himno en la final de Qatar 2022. Un puente musical que le aportó una dosis extra de color a la jornada en Nueva Jersey.

Coordenadas completas: a qué hora empieza la fiesta y dónde verla

El megaevento en Estados Unidos combinará la ceremonia de cierre, el debut histórico de un show de medio tiempo al estilo Super Bowl y la gran definición del fútbol mundial: