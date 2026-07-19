A qué hora empieza la final del Mundial 2026 entre Argentina y España: los shows, el «Super Bowl» del entretiempo, TV y más

El día de la gran verdad llegó. Este domingo 19 de julio, la Selección Argentina se juega la gloria eterna ante España en Nueva Jersey. Sin embargo, la final del Mundial 2026 no será un partido más en los registros de la FIFA: el ente madre del fútbol decidió patear el tablero e implementar, por primera vez en la historia de los mundiales, un show de medio tiempo al más puro estilo Super Bowl, además de una mega ceremonia de clausura.

Para no perderse ningún detalle de la previa, el minuto a minuto de las estrellas y el pitazo inicial, el público argentino deberá prestar especial atención al reloj, ya que la actividad en el MetLife Stadium arrancará bastante antes de lo habitual.

Todo lo que necesitas saber sobre la final del Mundial: horarios y espectáculo de medio tiempo

La acción oficial comenzará 90 minutos antes del partido con la fiesta de cierre y culminará con el choque por la Copa del Mundo. Tomá nota de la agenda horaria para nuestro país:

14:30 horas: Inicio de la Ceremonia de Clausura oficial de la FIFA.

Inicio de la oficial de la FIFA. 16:00 horas: Inicio del partido de la final entre Argentina e España .

de la final entre e . 16:45 horas (aprox): Histórico Show de Medio Tiempo durante el descanso.

Post Malone y Tom Cruise abren la fiesta de clausura

La ceremonia que abrirá la jornada en Nueva Jersey estará a cargo de la productora Balich Wonder Studio. El bloque musical y de entretenimiento promete una puesta en escena de nivel cinematográfico con un elenco de figuras globales:

Espectáculo principal: Post Malone.

Artistas confirmados: Laura Pausini , Nicole Scherzinger y Robbie Williams .

, y . Apariciones especiales: el streamer IShowSpeed y el actor Tom Cruise .

el streamer y el actor . Himno de EE.UU.: Interpretado en la antesala por la ganadora del «EGOT» (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), Jennifer Hudson.

Un entretiempo inédito: 17 minutos y el regreso de los grandes

La gran novedad reglamentaria y comercial es el show del entretiempo. Aunque se especulaba con un parate de media hora que alterara el descanso de los futbolistas, el cronograma se ajustará a 17 minutos en total (solo dos más que el descanso tradicional de 15 minutos).

El operativo de precisión destinará seis minutos para el armado y desarmado del escenario, dejando 11 minutos puros de música. El show estará curado por Chris Martin y producido por Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted, con un fin solidario: recaudar USD 100 millones para el Fondo de Educación de la FIFA.

La constelación de estrellas que subirán al escenario en el entretiempo incluye a:

Justin Bieber , Madonna , Shakira y BTS (Figuras principales).

, , y (Figuras principales). Coldplay (Junto al coro de niños de Staten Island, PS22 Chorus).

(Junto al coro de niños de Staten Island, PS22 Chorus). Gustavo Dudamel y Burna Boy.

La participación especial de los icónicos personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets.

Dónde ver la final y los espectáculos en vivo en Argentina

Para seguir la transmisión oficial en directo desde el territorio nacional, se habilitará un despliegue total de pantallas tanto en televisión abierta como en cable y plataformas de streaming: