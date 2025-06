Lali Espósito se metió en la polémica entre Wanda Nara y la China Suárez: el detalle que reveló su posición 

Lali Espósito quedó en el centro de la escena del Wandagate al tomar posición en la pelea mediática entre Wanda Nara y la China Suárez.

Desde la cuenta de Instagram @lomaspopucom mostraron el contundente gesto que tuvo la estrella pop con la conductora de Bake Off Famosos.

Team China o Wanda: Lali Espósito mostró de qué lado está

“Lali ya eligió team”, escribió la cuenta sobre una captura de pantalla de una publicación de Wanda donde Lali le dio like. La cantante de Bad Bitch había subido un posteo en sus redes sociales con varias fotos de su casa de campo en Italia.

Además, la cantante de Disciplina afirmó en una entrevista con Infobae que su amistad con Suárez no era tan profunda. “No soy tan amiga de la China», aseguró.

«La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos”, explicó.

Despues de que Mauro Icardí haya dicho "La trola, estupida de lali" y todo lo que esta sucediendo ¿es de sorprenderse que Lali dijera esto? pic.twitter.com/YjPf4oY45S — Familia Esposito (@familiaespos) June 8, 2025

Lali Espósito responde a las críticas por supuestas cirugías: «No me hago nada en la cara»

Todo comenzó cuando varios usuarios de X (ex Twitter) cuestionaron con dureza el aspecto de su rostro. Uno de los mensajes más resonantes decía:

“La amo, pero no le entra una jeringa más de bótox en la frente. Eso de hacerse la desentendida ya no va. Queda mejor asumir lo que una tiene hecho y listo.”

Este tipo de comentarios motivaron la respuesta de Espósito, quien no dudó en defenderse. La jurado de la próxima edición de La Voz Argentina (Telefe) respondió con firmeza:

“No me hago nada en la cara. Uso cosas no invasivas y cuido bastante mi piel con productos que están bárbaros. Y cada quien es libre de hacerse lo que quiera, así como yo decido no ponerme cosas ni cambiarme mis facciones. No es una crítica a quienes lo hacen, para nada. Es una crítica a quienes consideran que existe un tipo de belleza que hay que copiar. Y es una opinión sobre las presiones que enfrentamos nosotras al envejecer.”