Qué dijo Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022 sobre los rumores de noviazgo

Marcos Ginocchio se convirtió el lunes en el ganador de Gran Hermano 2022, con un amplio margen sobre Nacho y Julieta, los otros dos finalistas. En el final del programa se pudo ver junto a su familia, a Juli Illescas, la exnovia del joven de Salta, lo que generó muchas especulaciones. Esta noche, «el primo», reveló cómo es su vínculo.

«Yo entré a la casa y no estábamos de novio. Además con mi hermana (Valentina) hablábamos y le contaba que la extrañaba. Quería hablar con ella y ver qué pasaba, porque dentro de la casa la extrañaba y la necesitaba mucho. Le dije a mi hermana que la quería ver cuando salga, mi hermana le contó y vino. Y todavía no tuvimos tiempo para hablar», respondió ante la consulta de Marisa Brel.

Y añadió, «tenemos que ver, no hablamos nada», dijo cuándo le preguntaron si le pediría que vuelvan a estar de novios, por lo que dejó la posibilidad abierta.

Marcos aclaró los rumores sobre su noviazgo 😦 Mira #GH2022 gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2 #GranHermano pic.twitter.com/x6ILWkyxRF — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 29, 2023

Justamente Marisa Brel fue quien notó la presencia de la expareja de Marcos en el estudio durante la final. “Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo y me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo. Y comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos. Estaban en familia”, detalló la periodista.

Se trata de Juli Illescas, una joven de perfil bajo a quien Marcos sigue en redes sociales y a quien decidió no mencionar nunca durante los 5 meses que estuvo encerrado en la casa de Gran Hermano. Pero ella apareció en la final y se develó el secreto.

Quienes también estuvieron apoyando a Marcos en la salida de la casa fueron: su mamá, su papá, su hermana (que vive en Francia y estuvo unos días dentro de la casa) y su hermano (que vive en Estados Unidos y viajó especialmente a darle el último aliento).

_ Con información de Noticias Argentinas