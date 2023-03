Quién es la novia oculta de Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022

Con más del 70% de los votos a favor, Marcos Ginocchio se convirtió en el ganador de Gran Hermano 2022, tras más de 5 meses de encierro y luego de dar clase de modales y educación a los «hermanitos».

Siempre respetuoso, conteniendo a sus compañeros y con tantos valores destacables, este ganador se diferencia de todo el resto también en tener la capacidad de contenerse en muchas ocasiones y mantenerse tranquilo.

Si bien el público deseaba un romance entre Marcos y Julieta, ellos prefirieron formar una linda amistad y hasta se sorprendieron cuando Santiago del Moro les contó, un día antes de la final, que sus seguidores soñaban con verlos juntos.

Julieta fue fiel a su novio Lucca y se emocionó al verlo dentro de la casa de GH, unos días antes del final. También lo vio en la platea, al salir de la casa con el tercer puesto del reality. Sin embargo, el estado civil de Marcos seguía siendo una incógnita. Hasta el último programa en el que ya fueron todos a hacer el aguante.

Lo cierto es que a su lado estaba una joven que, según contó la periodista y analista de Gran Hermano, Marisa Brel, sería la novia del ganador del reality. “Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo y me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo. Y comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos. Estaban en familia”, detalló la periodista.

Quién es la novia de Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022

Se trata de Juli Illescas, una joven de perfil bajo a quien Marcos sigue en redes sociales y a quien decidió no mencionar nunca durante los 5 meses que estuvo encerrado en la casa de Gran Hermano. Pero ella apareció en la final y se develó el secreto.

Quienes también estuvieron apoyando a Marcos en la salida de la casa fueron: su mamá, su papá, su hermana (que vive en Francia y estuvo unos días dentro de la casa) y su hermano (que vive en Estados Unidos y viajó especialmente a darle el último aliento).

Con información de Noticias Argentinas.-