Quién es Miguelina, la amante de L-Gante que reveló una polémica fantasía cumplida

En Sálvese quien pueda (América TV), programa conducido por Yanina Latorre, Miguelina rompió el silencio y dio detalles de un episodio que involucra a L-Gante y, de forma indirecta, a Wanda Nara. Todo comenzó cuando el movilero del ciclo le preguntó por una foto que se filtró en la que se la veía aparentemente besando al cantante en una etapa en la que él mantenía un vínculo cercano con la mediática.

Quién es Miguelina, la amante de L-Gante que filtró información sobre su relación

Miguelina Fredes Sarasola se percibe como la “seño hot” en redes sociales. Tiene casi 50 mil seguidores en Instagram. En diálogo con SQP comentó: “Sí, tenemos un video en la casa de él, pero es un video íntimo… un video para adultos”, confesó sin rodeos. La revelación generó sorpresa en el estudio, ya que no solo confirmaba un encuentro, sino que además admitía la existencia de material privado.

Consultada sobre si era consciente de que en ese momento estaba ocupando el lugar de “la tercera”, Miguelina explicó: “No quise preguntar porque estaba otra chica que supuestamente es amiga de Wanda, con la que surgió este trío amoroso”.

Lejos de esquivar el tema, agregó que se trató de una experiencia planeada: “Fue una fantasía que pude cumplir con una chica, una ex Gran Hermano, Romina”.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes, avivando las especulaciones sobre la relación entre L-Gante y Wanda Nara, y sumando un nuevo capítulo al ya complejo entramado de vínculos, rumores y polémicas que rodean a las figuras del espectáculo argentino.