Qué dijo Wanda Nara sobre su continuidad en Telefe: “Van a tener noticias…”

Wanda Nara habló sobre su continuidad en Telefe, en medio de la incertidumbre por la venta del canal y los rumores de que las grandes figuras no renovarían contrato. La actual conductora de MasterChef Celebrity habló con un móvil de LAM el jueves por la noche y despejó dudas sobre sus proyectos laborales. Los detalles.

Wanda Nara habló de su continuidad en Telefe: qué dijo

Santiago Riva Roy interceptó a Wanda Nara a la salida de Telefe, quien se encontraba junto a Martín Migueles. Sin embargo, se negó a que le hagan preguntas a su reciente pareja: “No, lo guardo para la intimidad los dos”.

El movilero le consultó a la conductora por el gran elenco de participantes de MasterChef, y si ella tuvo la decisión final sobre las figuras elegidas para esta edición: “Yo sugiero y ellos también, lo único que después me preguntan si estoy de acuerdo o no, pero tiene toda la decisión siempre Telefe de todo”.

En la misma línea, negó los rumores que indicaban que “las marcas” y el canal no la querían a ella en la conducción: “Hoy entré muy temprano, creo que a las 7, 8 de la mañana y grabé 30 PNT’s”.

Además, confesó que tiene un buen trato con el canal y que incluso está negociando un nuevo contrato: “Creo que tuvimos un récord grande también el año pasado con Bake Off, muy grande. Sí, creo que a la cabeza con Gran Hermano y después seguimos nosotros, muy contentos. Por eso se vuelve a hacer y seguramente van a tener noticias de un renuevo de contrato que estoy hablando con Telefe por muchos años más”.

“Sí, hay una propuesta porque a fin de año ya se me termina el contrato con ellos y ya arrancamos hace unos meses a hablar”, agregó.

NA