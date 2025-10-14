El duro momento de Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, mientras él participa de MasterChef Celebrity
Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, compartió un preocupante mensaje horas previas al debut de Maxi López en MasterChef Celebrity. La modelo lamentó un hecho sucedido en su casa, donde se encuentra con su hija pequeña y sin la compañía de su pareja, quien apostó por regresar a Argentina para participar del programa que conduce Wanda Nara. Los detalles.
El duro momento de Daniela Christiansson mientras que Maxi López se encuentra en MasterChef Celebrity
“Qué día… Con 7 meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó! Súper tóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada… un susto”, relató Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, que actualmente se encuentra en MasterChef Celebrity, el reality de Telefe.
Christiansson, quien se encuentra transitando sus últimos meses de embarazo, vivió un estresante momento en el cual tuvo que mantener la calma para preservar su salud, la de su hija y la de su bebé en camino.
“Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo OK. Pero estoy agotada… la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles – lo típico de los 7 meses, todo junto en un mismo día”, lamentó. Finalmente, la modelo logró superar la situación por sí sola, pero hizo su descargo en redes.
Wanda Nara y Maxi López se cruzaron por primera vez en MasterChef Celebrity
El morbo y la expectativa llegaron a su punto máximo en el debut de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. En un cruce que paralizó la televisión, Wanda Nara, en su rol de conductora, y Maxi López, como flamante participante, se vieron las caras por primera vez en el certamen, y el reencuentro no decepcionó: hubo nervios, chicanas y un «carpetazo» del exfutbolista sobre su vida de casado.
El tenso diálogo comenzó con Wanda, visiblemente nerviosa, rompiendo el hielo. «Ni loca. No. Maxi, viniste, ¿te animaste?», le dijo. A lo que él, reconociendo la presión del momento, respondió: «Me animé. Tengo que decir un nivel de nerviosismo, estoy arriba de 100″.
Pero el momento más picante llegó cuando Wanda le preguntó por sus habilidades culinarias. «Mucho tiempo estuviste viviendo a congelados. ¿Cocinás o no cocinás?», indagó la conductora. La respuesta de Maxi fue un dardo directo a su pasado en común: «Estuve casado una vez y era todo congelado», lanzó, provocando una risa incómoda en el estudio.
