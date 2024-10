Qué dijo Yoyi, la hija de Guillermo Francella, de la separación de sus padres

Yoyi Francella, hija de Guillermo Francella y Marynés Breña, habló con Intrusos sobre la separación de sus padres. “Estamos todos bien. Se está haciendo algo grande de algo que es normal, somos una familia hermosa, nos amamos, tenemos contacto”, aseguró.

“No tengo ganas de esconderme porque no hay nada malo- contó Yoyi Francella, hija del reconocido actor– Es un tema de ellos. Y realmente lo importante es que estemos bien todos. Como familia nos conocen hace mucho tiempo. Yo no estoy muy acostumbrada a esto porque mis viejos, con el apellido que tiene mi papá y lo que logró, tuvimos una infancia y una crianza bastante privada y siento que hay que hablar hasta donde uno quiere, hasta donde uno pone el límite”.

“Lo bueno es que estamos bien. Mi papá está bien, mi mamá está bien, mi hermano está bárbaro, yo estoy bien. Soy bastante cuidadosa con todo porque crecí así. Soy medio celosa de mi intimidad”, continuó.

Al ser consultada sobre la reacción violenta de su tío Ricardo, Yoyi remarcó que no se esperaba que lo busque la prensa: “Mi tío no está acostumbrado. Te ponés incómodo. Es la persona más buena y graciosa de este mundo, lo amo”.

La separación de Guillermo Francella y Marynés Breña

Guillermo Francella y Marynés Breña le pusieron fin a su relación de 36 años, según informó la periodista Paula Varela el lunes. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo debido a que se trataba de una de las parejas más consolidadas.

«Tengo que contar la separación de Guillermo Francella y su mujer, Marynés, después de 36 años de estar juntos», anunció la panelista en un video que publico en sus redes sociales y agregó: “Se separaron luego de una crisis muy profunda”. Si bien la pareja ya está separada, según Varela, aún siguen “compartiendo eventos familiares”.

Con información de NA