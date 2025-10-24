El duro testimonio de Ioja, la mejor amiga de Lourdes Fernández: “Él podía llegar hasta a matarla»

La cantante Lourdes Fernández, ex integrante del grupo musical Bandana, fue hallada el jueves por la noche por efectivos de la Policía de la Ciudad en el mismo departamento que pertenecía a su pareja Leandro Esteban García Gómez, quien finalmente fue detenido tras intentar escaparse.

Ioja, su mejor amiga, fue quien denunció en los medios que días atrás había visto a la cantante con fuertes golpes y moretones, provocados por Leandro García Gómez.

En diálogo con TN, la joven hizo pública la situación con el fin de que la Justicia actúe rápido: “Denunciar al violento maltratador en todos los medios, para que la justicia ponga cartas en el asunto, como la tomaron, y que ella deje de estar con ese psicópata, porque imaginate que mientras ella seguía atada a un gran vínculo, él podía llegar hasta a matarla. O sea, que ese es el único final que se iba a avecinar”, contó en TN.

Impactante testimonio de la amiga de Lourdes Fernández: “Su salud está muy delicada”

“Ella recibió una paliza tremenda de su golpeador, maltratador. Prácticamente, no se podía parar del dolor que tenía en la costilla y eso sumado a todo el estrés. Tuvo un problema muy grave de salud, también a fines del año pasado tuvo que operarse. Venía con mucho deterioro de salud”, alertó.

Ioja lamentó la situación en la cual se encuentra su amiga: “Como toda persona que está inmersa en un vínculo traumático, tóxico, obviamente ella es la víctima, no tiene culpa de absolutamente nada de lo que él le hizo. Es muy difícil salir”.

Si bien aclaró que no conoce personalmente a Leandro García Gómez, relató que en ocasiones el empresario impedía el contacto entre ella y la cantante: “Lo conozco por todas las cosas que ella me contaba que le hacía y el día de antes de ayer yo le mandé un mensaje a Lourdes porque ya no la podíamos encontrar y él se metió en el audio. No necesito conocerlo para saber que es un violento maltratador, un misógino y rancio. Así que estoy muy feliz de que haya sido detenido”.

Además, reveló el paso a seguir tras la detención de la ex pareja de su amiga: “La idea un poco sería hacer que una intervención para que Lourdes pueda salir de las adicciones y de toda esta situación, que es la peor situación de su vida”.

En la misma línea, Ioja contó que en los últimos días Lourdes había intentado poner fin a su relación y buscaba retomar su carrera profesional lejos del control de su pareja. Según explicó, la cantante quería reorganizar su trabajo y rodearse de personas de confianza, aunque le resultaba difícil desprenderse del vínculo y mantener distancia definitiva.

A su vez, contó que decidió hacer pública la situación al notar algo extraño en el video que Lourdes difundió en sus redes, donde intento dejar en claro que “estaba bien”: “Yo creo que ninguna persona que la conoce a Lourdes puede decir que Lourdes estaba ayer, por más que diga: ‘Estoy bien’, estaba bien. No está en sus cabales. Lourdes está en la situación de una enfermedad psicológica, espiritual, emocional, más todo lo físico y la enfermedad que ella es que, que fue operada. Su salud está bastante delicada”.