Qué es de la vida de Morita, la perra que Marcos adoptó en Gran Hermano 2022

Marcos y Morita fueron los últimos en retirarse de la casa de Gran Hermano 2022. Así fue el desenlace del último reality de Telefe que tuvo al salteño como gran ganador. A su provincia natal también se llevó a Mora, la perrita que adoptó en medio de la competencia para promover la tenencia responsable.

Como parte de un canje, Morita recibió una lujosa cama para pasar sus días. Lo mismo sucedió con Caramelo, el perrito que finalmente se quedó con Romina.

Días atrás se había difundido el «drama» que vivía Morita debido a que ese lujoso sillón ahora deberá ser compartido con Cleo, la gata de la familia Ginocchio.

Sin embargo nada de eso pasó a mayores ya que días atrás el propio Marcos usó sus redes sociales para difundir una foto de ambos compartiendo un hermoso momento. «Nuevos amigos», escribió junto a una tierna imagen.

Por el momento, según distintos medios nacionales, Morita se encuentra en Salta a la espera de que Marcos defina qué será de su futuro. Un video viralizado en redes sociales mostró cómo la perrita se divertía mientras jugaba con El Primo.

El ganador de GH2022 se debate entre quedarse en Salta o mudarse a Buenos Aires. Según su entorno familiar su prioridad será terminar la carrera de abogacía, aunque también ha reconocido que le gustaría incursionar en los medios de comunicación.

En ese contexto muchos especularon con un llamado por parte de Marcelo Tinelli para sumar a Marcos al Bailando, programa que este año saldrá por América.

Gran Hermano: Juliana dijo que su expulsión estuvo arreglada

Juliana de Gran Hermano deslizó que su expulsión de la casa fue arreglada. Lo contó en Instagram.

“Si ustedes supieran… Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida. No me dolió, ni nada. La psicóloga me dijo que sí tenía ganas de llorar, llore. Pero no”, comenzó diciendo Juliana en la red social.

“Me da risa porque la gente se burla de la expulsión. ¡Mi amor! Si supieras… Hay cosas que acepté a cambio de otras importantes”, amplió la exparticipante.