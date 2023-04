Cuánto sale la lujosa cama de Morita, la perra que Marcos adoptó en Gran Hermano

Marcos, el ganador de Gran Hermano 2022 no volvió solo a su Salta natal. Se encuentra allí junto a Mora, la cachorrita que adoptó en el reality.

Días atrás se supo que Morita vivía un «drama» debido a que la perrita se vio obligada a compartir su cómoda cama sofá con Cleo, la gata de la familia.

«Nos trae unos cuántos temas», habían señalado desde la familia del exparticipante, al dar a entender que a veces se complica la convivencia entre ambos.

En ese contexto, y como parte de una canje, Morita había recibido la lujosa cama valuada en $22 mil pesos. La familia de Marcos había compartido una foto, tiempo atrás, del sillón.

Se trata de un pequeño sofá valuado en 22 mil pesos. “Mini sillón que cuida su columna de impactos”, había señalado la marca que le hizo el regalo al joven salteño.

El producto está confeccionado con patas de acerco cromado brillante -con antideslizante- y tapizado de tela. Ese sillón ahora es compartido con Cleo.

Tomás Holder, exGran Hermano, estará en el Bailando 2023

Tomás Holder, exGran Hermano, es el primer confirmado para el Bailando 2023 en América. “Estoy super emocionado, no caigo todavía, no puedo creer esto. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble. Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí, sabiendo que arranqué con TikTok…», dijo Holder en su cuenta de Instagram, luego de conocer la noticia.

“Tengo la piel de gallina, no puedo hablar. Que un pibe del interior, de 22 años, esté hoy acá, es una locura. Se lo debo mucho a ustedes. Gracias Marcelo y a la gente de LAM que me banca. Espero que disfruten de este Bailando que va a estar muy bueno”, agregó emocionado.