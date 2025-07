Qué es el “Decay Chic”: la nueva tendencia que transforma lo viejo en arte

El mundo de la decoración vive en constante evolución, y entre las tendencias más comentadas del momento aparece el “Decay Chic” —también conocido como “decadencia elegante” o “lujo desgastado”—, un estilo que transforma la imperfección y el paso del tiempo en un manifiesto estético.

A diferencia del minimalismo o del estilo industrial, el Decay Chic apuesta por espacios que parecen detenidos en el tiempo, donde las paredes descascaradas, los muebles antiguos con marcas de uso y los textiles envejecidos se convierten en protagonistas. Lejos de ocultar las huellas del desgaste, este estilo las reivindica como parte de una narrativa visual rica y auténtica.

Inspirado por la estética wabi-sabi japonesa y con toques del romanticismo europeo, el Decay Chic se basa en la idea de que la belleza también habita en lo inacabado, lo oxidado o lo roto. Un sillón tapizado con telas raídas, una lámpara vintage con pátina de óxido o una pared con capas de pintura a medio pelar pueden formar parte de un ambiente perfectamente curado.

Esta tendencia no solo es visual, también es emocional y sostenible. Recuperar objetos con historia, reutilizar muebles heredados o dejar a la vista materiales nobles como madera o piedra en su estado más puro, conecta con una conciencia estética y ecológica.

En tiempos donde todo parece buscar la perfección pulida, el Decay Chic propone un refugio imperfecto, lleno de textura, nostalgia y carácter.

Claves del Decay Chic: cómo incorporar la belleza de lo vivido en tu hogar

Dale una segunda vida a lo heredado

Esa vajilla que tu mamá o tu abuela te ofrecieron más de una vez y nunca aceptaste… es hora de redescubrirla. No importa si alguna pieza se rompe: lo importante es usarla y disfrutarla ahora. Los objetos no están hechos para quedarse guardados, sino para acompañar la vida cotidiana. Lo mismo ocurre con muebles heredados: un espejo con marco decapado, una alfombra antigua o una silla con historia pueden aportar calidez y personalidad. Cuanto más imperfectos, más alma.

Sumá piezas con historia

Una lámpara de pie comprada en un mercado de pulgas o una silla rescatada pueden convertirse en protagonistas del ambiente. No todo lo viejo funciona, pero lo que tiene alma siempre encuentra su lugar. Son esos objetos con pasado los que transforman el clima de un espacio.

Jugá con texturas reales

Un almohadón de lino arrugado, una mesa de madera con vetas a la vista o una silla de hierro con un toque de óxido: el decay chic no busca prolijidad, sino emoción. Es un estilo que privilegia lo sensorial, lo auténtico, lo que se siente.

Mezclá lo antiguo con lo nuevo

Para evitar que tu casa parezca un museo, la clave está en el contraste. Un sillón heredado junto a una mesa de diseño actual puede crear un equilibrio perfecto entre lo vivido y lo moderno. Esa mezcla aporta frescura sin perder profundidad.

No hace falta aplicarlo en toda la casa

Incorporá solo lo que te represente. El decay chic no se trata de seguir una fórmula, sino de contar tu historia. En tiempos donde todo parece descartable, esta tendencia propone algo distinto: valorar lo que permanece, lo que ya fue amado y entender que la belleza verdadera no grita… pero deja huella.

Con información de ParaTi