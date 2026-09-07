«No me gusta hablar sin información»: Sebastián Yatra rompió el silencio sobre la interna familiar de Tini y su boda con De Paul

La interna familiar que sacude al clan Stoessel sumó una voz inesperada. Sebastián Yatra, expareja de Tini Stoessel, fue interceptado por la prensa en un aeropuerto de México y, aunque intentó mantener la cautela, terminó revelando su postura frente al escándalo y el inminente casamiento de la cantante con Rodrigo De Paul.

Abordado por los cronistas, el colombiano dejó en claro que mantiene un afecto intacto por el círculo íntimo de la ex chica Disney, pese a la tormenta mediática actual que la enfrenta a sus padres.

“La verdad que no sé muy bien qué está pasando y no me gusta hablar sin tener información. Yo siempre le deseo lo mejor a ella y a su familia. Los quiero mucho”, expresó el artista en declaraciones a los medios.

La tajante reacción por la boda de Tini con Rodrigo De Paul

El momento de mayor tensión durante la improvisada entrevista ocurrió cuando los periodistas le consultaron directamente por el casamiento de su exnovia con el mediocampista campeón del mundo. Lejos de explayarse o mandar felicitaciones extensas, Yatra fue lapidario y cerró el tema con una única palabra: “Bien”.

La historia de amor entre Tini y Yatra se formalizó en 2019, cuando ambos transitaban el pico de su expansión internacional. El romance generó una ola de fanatismo, con viajes compartidos y presentaciones conjuntas, pero no logró sobrevivir a la distancia impuesta por la pandemia del coronavirus.

Según analizaron los especialistas del espectáculo, un factor clave en aquel noviazgo fue el fuerte arraigo que ambos mantenían con sus entornos íntimos: “Ella era muy pegote con su familia, y él también. Salieron un año, eran re chiquitos”, recordaron sobre la dinámica que hoy, a la luz del conflicto de los Stoessel, vuelve a estar en el centro de la escena.