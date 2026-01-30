¿Qué pasó con la relación entre Romina Uhrig, Juli Poggio y Daniela Celis?

La ex participantes de Gran Hermano, Romina Uhrig, Daniela Celis y Julieta Poggio ya no mantienen vínculo, aunque estas últimas dos continúan el vinculo ya que la modelo es la madrina de las hijas de “Pestañela”.

A través de Puro Show, el conflicto se remonta a la difusión acerca de un breve video que comenzó a circular el año pasado, donde se veía a Romina compartiendo un jacuzzi con Lucca Bardelli, quien era la pareja de Poggio cuando ingresó a la casa más famosa del país.

Silencios en redes y un video del pasado: el quiebre entre las ex Gran Hermano

Además, este encuentro generó un profundo malestar en Julieta, quien interpretó lo ocurrido como una traición por parte de Romina.

El enojo no solo afectó a las dos protagonistas, ya que Daniela Celis tomó partido y se alineó con Poggio, lo que terminó de resquebrajar el vínculo grupal que habían construido tras su salida del reality.

Con el paso del tiempo, los gestos en redes sociales confirmaron el quiebre, ya que Juli no saludó públicamente a Romina por su cumpleaños, pese a que ella sí lo había hecho semanas antes con la modelo.