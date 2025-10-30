Thiago Medina volvió a salir a un evento a poco tiempo de su accidente

Thiago Medina volvió a reaparecer en la vida nocturna a más de un mes de su violento accidente en moto que puso en peligro en su vida. El streamer se encuentra viviendo junto a su ex pareja Daniela Celis, mientras continúa con su proceso de rehabilitación.

Thiago Medina volvió a la vida nocturna luego de un mes de rehabilitación

El ex Gran Hermano celebró el volver a su vida normal con un posteo en sus redes sociales.

En las imágenes, Medina posó en la alfombra roja de la fiesta de Paparazzi, junto a Daniela Celis y Juli Poggio: “Halloween time. Volviendo al ruedo”.

En diálogo con la prensa de la revista, Medina habló sobre su avanzada recuperación luego de pasar 28 días en terapia intensiva: “De a poquito voy tomando fuerza, hago ejercicios que me mandan los doctores, con medicamentos y recuperándome. Reposo absoluto. Vine porque pedí permiso a los doctores y me dijeron que sí”.

Además, habló sobre su relación con Daniela Celis, luego de que trascendiera que le habría propuesto casamiento: «Se lo dije en serio, no hay apurar las cosas, todo a su tiempo, si se tiene que dar, se dará».

Y agregó: «Estamos bien, nos llevamos bien, disfrutando ahora la familia, puedo acompañar a mis hijas. Ahora que puedo caminar, las llevo a la plaza».

NA