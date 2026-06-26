¿Qué pasó en Blender? El trasfondo del fuerte reclamo de Fio Sargenti al aire

Durante la última emisión del ciclo Último Aviso por la señal de Blender, la conductora Fiorella Sargenti interrumpió de manera abrupta la transmisión en vivo, para denunciar que la empresa había desvinculado a aproximadamente 20 trabajadores.

Según revelaron fuentes internas al diario Perfil, la drástica medida corporativa en Blender se ejecutó minutos después de que el personal del canal —que incluye a equipos de aire, producción, técnicos, redes y el área comercial— enviara un correo electrónico colectivo exigiendo una mesa de diálogo ordenada para revisar acuerdos de haberes rezagados.

La emisión fue levantada de forma coordinada, dejando la pantalla congelada con el logotipo de la firma y visibilizando un conflicto que excede lo mediático.

«Si tocan a uno, tocan a todos»: el apagón coordinado en Blender

La secuencia, que rompió la habitual tónica de entretenimiento del canal digital, expuso una tensión que venía gestándose de forma subterránea. Antes de que la señal fuera enviada a negro, Fiorella Sargenti advirtió a la audiencia sobre la presencia de personal de seguridad privada en las afueras del estudio, lanzando una consigna corporativa de resistencia colectiva que marcó la paralización total de las actividades en la empresa.

El detonante de la misiva formal enviada por los empleados radicaba en puntos básicos de la liquidación salarial: el cumplimiento de aumentos trimestrales acordados antes del inicio del ciclo 2026, el pago correspondiente por jornadas de feriados trabajados y la regularización de pares damnificados por recientes reestructuraciones internas.

La contestación de la cúpula directiva, mediante telegramas de despido masivos, generó un inmediato repudio que cruzó de manera transversal la programación del medio. Figuras centrales de la grilla de Blender, como el conductor Marcos Aramburu, manifestaron su solidaridad pública con los técnicos y productores despedidos, apuntando de forma directa contra las deficiencias de la administración.

En la actualidad, el colectivo de trabajadores sostiene una postura inflexible y exige como condición obligatoria e innegociable para retomar las transmisiones la reincorporación inmediata de la totalidad del personal afectado.

El entramado empresarial detrás de Blender y sus nexos institucionales

La parálisis operativa de la señal echó luz sobre la ingeniería de negocios y las terminales políticas que financian los micrófonos del sector. El propietario mayoritario de Blender es el empresario Augusto Marini, titular del conglomerado económico Cale Group.

La actividad de Marini en la arena de los medios de comunicación digital registra una agresiva expansión: es también el financista de Carajo, la señal de perfil netamente oficialista donde desempeñan funciones creadores de contenido vinculados al espacio de las «Fuerzas del Cielo» y donde participan funcionarios del equipo de la cartera económica nacional.

Recientemente, Augusto Marini avanzó de forma firme para quedarse con la concesión del Canal de la Ciudad, tras presentar una oferta que superó de forma sustancial a los actuales operadores de la AM 950.