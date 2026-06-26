¿Qué pasó en Blender? El duro descargo de Tomás Rebord, tras el despido de su equipo

Tras el apagón generalizado en la pantalla de Blender durante la jornada de ayer, el reconocido periodista y conductor Tomás Rebord rompió el silencio a través de sus canales oficiales para fijar postura sobre la desvinculación masiva del equipo de producción de su programa, Hay algo ahí.

Visiblemente afectado y a la distancia, el comunicador calificó la medida de la empresa que maneja Blender como un «superataque» directo a su persona y al proyecto, denunciando un hermetismo absoluto por parte de las autoridades del canal corporativo dirigido por Augusto Marini.

El quiebre motivó la inmediata reacción de la firma mediante un comunicado oficial que justifica las cesantías, configurando un escenario de total incertidumbre sobre la continuidad de los contenidos en la grilla.

La denuncia de Tomás Rebord contra las autoridades de Blender y el destrato a la producción

El descargo en video del conductor expuso la profunda fractura administrativa que atraviesa el medio digital, en este mes de junio 2026. Tomás Rebord detalló que la decisión de remover a sus colaboradores directos se ejecutó sin ningún tipo de aviso previo, ni instancias de mediación.

«Durante todo el día de ayer intenté comunicarme con las autoridades del canal tratando de tener algún tipo de explicación o establecer algún tipo de negociación, y no recibí respuesta; ni siquiera me atendieron», sentenció el analista, remarcando que el uso de personal de seguridad privada para desalojar a los técnicos fijó un límite ético infranqueable: «No se negocia sobre la dignidad de las personas».

Para amortiguar el impacto financiero de las desvinculaciones sobre los trabajadores afectados, el conductor anunció una medida de resistencia comunitaria de fuerte repercusión. Confirmó la reactivación urgente de hagov.ar, el denominado «Sistema HAGOV» de suscripción independiente que utilizaba en sus plataformas previas.

El objetivo de este relanzamiento, según explicó, consiste en generar una espalda económica de emergencia para sostener los salarios de sus compañeros despedidos, mientras se dirime el estatus legal de sus contratos y se aclara si el programa Hay algo ahí será definitivamente levantado de la programación habitual de la emisora.

Los comunicados cruzados: la postura oficial de Blender y el reclamo de los trabajadores

Frente a la escalada mediática del conflicto, la empresa Cale Group —propietaria de Blender— difundió un enérgico comunicado de prensa donde defendió su política laboral y acusó al personal de incurrir en maniobras de extorsión corporativa.

Según el texto oficial, la compañía genera empleo para más de 100 familias y cumple con sus obligaciones en tiempo y forma. La dirección catalogó la interrupción del vivo del jueves como una conducta «incompatible con los valores de la compañía», argumentando que un grupo reducido intentó «condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación».

En la vereda opuesta, el colectivo unificado de trabajadores del canal desmintió la versión patronal mediante una solicitada propia, precisando que la ola de despidos afectó inicialmente a por lo menos 10 compañeros tras un reclamo formalizado a principios de 2026 para que se respetaran los aumentos salariales indexados y los pagos por feriados.

La planta de operadores, productores y creativos exige la reincorporación inmediata de todos los despedidos como condición excluyente para destrabar el paro general, mientras las audiencias migran hacia las plataformas independientes de Tomás Rebord.