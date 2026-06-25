Rotundo apoyo de Gloria Carrá a Cecilia Ce tras su quiebre con Nacho Levy: «Atravesamos situaciones de violencia»

La repercusión pública por la separación de la licenciada Cecilia Ce y el referente social Nacho Levy sumó un testimonio de enorme peso específico, ya que este jueves 25 de junio 2026, la reconocida actriz y cantante Gloria Carrá, quien mantuvo una relación afectiva de tres años con el portavoz de La Garganta Poderosa, rompió el silencio a través de sus canales oficiales.

Tras recibir un aluvión de consultas por parte de sus seguidores a raíz de las denuncias de hostigamiento y manipulación nocturna vertidas por Cecilia Ce, la artista difundió un contundente comunicado en sus historias de Instagram.

Protegiendo su propia intimidad, Carrá se solidarizó explícitamente con las mujeres que atraviesan dinámicas de maltrato, revelando además que se puso en contacto directo con la psicóloga desde el primer momento en que el caso cobró estado público.

El comunicado oficial de Gloria Carrá y su posición frente a la denuncia contra Nacho Levy

La intervención de la intérprete en su cuenta de Instagram buscó dar respuesta a la fuerte demanda de la opinión pública, sin descuidar su propio bienestar emocional. «Ante los mensajes que estoy recibiendo quiero decir lo siguiente: Me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas», expresó Gloria Carrá, utilizando una fórmula abarcativa que, si bien evitó mencionar de forma nominal a su expareja o a la psicóloga, fue leída como una validación hacia el calvario clínico descripto por la divulgadora.

La publicación de Gloria Carrá en Instagram, tras la denuncia contra Nacho Levy.-

Asimismo, la cantante aclaró que su respaldo hacia la licenciada Cecilia Ce se gestionó bajo canales estrictamente confidenciales, para evitar la sobreexposición mediática. «Frente a los hechos de público conocimiento les cuento que, desde el primer momento me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento. Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme», argumentó, defendiendo el derecho de las víctimas a administrar los tiempos y los formatos de sus respectivos procesos de sanación.

«También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto», concluyó.

El apoyo a Cecilia Ce en redes sociales, tras su denuncia vinculada a Nacho Levy

El descargo de la actriz se produce apenas horas después de que la licenciada Cecilia Ce compartiera el masivo soporte de su audiencia bajo la consigna «Gracias por hablar», musicalizado con la emblemática canción de empoderamiento femenino de Bebe.

La confirmación de la ruptura y el trasfondo de abuso psicológico, que la sexóloga ilustró previamente con artículos técnicos titulados «Por qué los psicópatas casi no duermen», desarmaron la imagen de estabilidad y familia ensamblada que la pareja exhibía en sus perfiles virtuales, desde mediados de noviembre 2025.