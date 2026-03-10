Guerra de streamers: Guille Aquino y Tomás Rebord se cruzaron fuerte y sacudieron el tablero digital

El ecosistema del streaming argentino vive sus horas más calientes. Lo que comenzó como una sutil diferencia de estilos terminó en un enfrentamiento abierto entre dos de los máximos exponentes de la comunicación digital actual: Guillermo Aquino y Tomás Rebord.

La chispa, que saltó durante una de las transmisiones en vivo y se propagó rápidamente por X (ex Twitter) y TikTok, expuso una grieta profunda en la forma de entender la sátira, la entrevista y el compromiso político en las plataformas. Mientras Aquino cuestionó ciertos vicios del formato «entrevista eterna», Rebord no tardó en recoger el guante, defendiendo su «mística» y lanzando dardos hacia la estructura de los sketches del humorista.

Guille Aquino vs. Tomás Rebord

El origen del conflicto: ¿Sátira vs. Mística?

El cruce tuvo su punto álgido cuando Guille Aquino, conocido por sus filosos videos de El Sketch, hizo una referencia crítica hacia los nuevos «gurúes» del streaming que pasan horas frente a un micrófono. Para los seguidores de Rebord, el mensaje tuvo un destinatario directo: el conductor de Magia y El Método. La respuesta del «Hagoverismo» fue inmediata, defendiendo la profundidad de los diálogos de su líder frente a lo que consideran un humor «empaquetado» o de rápida digestión.

Por su parte, Rebord, fiel a su estilo disruptivo y confrontativo, utilizó su espacio para analizar los dichos de Aquino. Con su habitual verborragia, el abogado y comunicador planteó que existe una resistencia de la «vieja guardia» del humor digital a aceptar que los nuevos formatos de largo aliento han desplazado a los videos de tres minutos en el interés de la audiencia joven.

Guille Aquino vs. Tomás Rebord

Repercusiones en las plataformas: el «clipping» como campo de batalla

Como suele ocurrir en estas disputas, la pelea no se quedó en las palabras, sino que se transformó en contenido. Durante las últimas horas, los ejércitos de seguidores de ambos bandos inundaron las redes con clippings editados para dejar mal parado al oponente. La discusión escaló hacia temas más profundos: ¿Es el streaming el sucesor de la televisión o simplemente una radio con cámaras? ¿Qué lugar ocupa el ego en la construcción de estas nuevas comunidades?

La tensión entre Aquino y Rebord refleja también una lucha por la pauta y la atención. En un mercado donde los canales de streaming como Olga, Luzu y Blender compiten por cada punto de rating digital, el enfrentamiento entre dos figuras que suelen compartir público es un movimiento sísmico que obliga a las audiencias a tomar partido.

Guille Aquino vs. Tomás Rebord: ¿Hacia una tregua o el inicio de una «Misa» enfrentada?

A pesar de la virulencia de los comentarios, algunos analistas de medios sugieren que este cruce podría terminar en una colaboración histórica que rompa los récords de audiencia. Sin embargo, por el momento, la distancia parece insalvable. Mientras Aquino se mantiene firme en su crítica a la «autocelebración» del streamer, Rebord continúa expandiendo su universo simbólico, dejando en claro que en su tablero, el conflicto es solo otra forma de hacer política.

La duda que queda flotando en el chat de todas las transmisiones es una sola: ¿Se animará alguno a cruzar la vereda y sentarse frente a frente para saldar las cuentas en vivo?