«¡Qué plomo la policía de los cuerpos!»: Alejandra Maglietti se sumó al mensaje de Silvina Luna contra los haters

Cansada de recibir críticas por su apariencia física, Silvina Luna decidió hacer un descargo en su cuenta de Instagram para pedir que paren las ofensas y para mostrarse al natural, como realmente es a los 42 años. Pero ella no es la única famosa a la que le llegan mensajes desagradables de los hates sobre su cuerpo.

Quien se sumó al descargo fue Alejandra Maglietti, que decidió compartir un mensaje en su cuenta de Twitter: “Qué plomo la policía de la anatomía y la estética que abunda en las redes sociales. Ñañaña, que tu piel, que tenés que no se qué en la cara. Te ven cosas que uno jamás se miró y la verdad que logran que se instalen inseguridades que uno no tenía…”.

“Yo que estoy acostumbrada a la crítica despiadada, me genera eso. Me imagino lo que deben sentir otras personas que quizás todavía no tienen el cuero tan duro”, remarcó la panelista de Bendita.

“Y después preguntan por qué usamos filtro. Claro amigo, lo hacemos porque llueven dardos que uno no tiene ganas de sentir. Igual, mi política va a seguir siendo ponerme, ser y usar lo que me plazca a pesar de la policía estética que abunda en Tw, Insta o TikTok”, afirmó Maglietti.

“¿Por qué te maquillás tanto?”, fue una de las preguntas que recibió. Y la modelo respondió muy firme: “Porque hago lo que quiero y lo que me gusta. Además, ¿qué es tanto? Es una apreciación subjetiva de la cantidad que vos consideras que es excesiva. Quizá para mí sea poco, jeje. Además de que es un prejuicio que el maquillaje es un ‘engaño’”.

Qué dijo Silvina Luna contra los críticos

Este descargo aparece días después del fuerte mensaje de Silvina Luna, que, entre otras cosas dijo: “Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin bótox, sin rellenos…Hace años que dejé de hacerlo, pero eso da para charlarlo en otro momento. Quería comunicarles esto porque ayer subí un reel, en el cual me encontré con un montón de comentarios muy crueles de verdad. Y yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes y no a las que con un mensaje tan dañino las pueden matar. Como también con otro mensaje hermoso les pueden elevar y ayudar un montón”.

Me preguntaron: ‘¿Qué pasó?’, ‘¿Qué te pasó en la cara?’. Me pasaron los años, tengo 42. Quizá se quedaron con la imagen de la chica de 20, no sé. Y me pasó la vida”, detalló la actriz que sigue padeciendo los malestares físicos tras haberse operado con el cirujano Aníbal Lotocki.

“Buscando mi valía en lo exterior, tomé una decisión que hoy me hago cargo de las consecuencias. De pie, firme. Entonces, cuando leo esto, me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente y darse cuenta de que la valía no está en si tenés la cara más redonda o si estás más gorda o más flaco. O sea, no se opina de los cuerpos. No se opina del cuerpo de otro ni de la cara de otro ni de la ropa del otro. A veces siento compasión por esa gente que escribe esas cosas. Porque digo: ‘¿Qué proyectan en uno que les saca lo peor, como la ira, la envidia o la bronca? Entonces, siento compasión por esa gente. Y ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura, de cambio y de evolución, como para que puedan ver las cosas de otra manera”, finalizó.