Qué significa que tu perro apoye la cabeza sobre vos: la explicación de los expertos

Si tu perro suele apoyar la cabeza sobre vos, no es solo una muestra de cariño: es una forma de comunicación cargada de significado. Según explican desde Filosofía Animal, una página dedicada al comportamiento canino que cuenta con más de 900 seguidores en Instagram y ofrece cursos online para entender mejor a los perros, este gesto tiene un fuerte componente emocional y social.

Qué demuestra tu perro al apoyar su cabeza en tus rodillas

Los especialistas señalan que se trata de una conducta afiliativa, es decir, un comportamiento social destinado a mantener la cercanía y reforzar los vínculos dentro de un grupo. “El contacto físico no sólo comunica afecto, sino que también ayuda a regular las emociones y el bienestar de un perro”, detallan.

Diversos estudios respaldan esta afirmación: durante el contacto entre perro y humano, ambos liberan oxitocina y endorfinas, hormonas asociadas al bienestar, la calma y la reducción del estrés. Es decir, ese simple gesto de apoyo puede generar un verdadero intercambio emocional positivo.

“Si tu perro apoya la cabeza sobre vos, probablemente te perciba como su referente emocional y su lugar seguro”, explican los expertos. No siempre se trata de un pedido de mimos o caricias; en muchos casos, es una forma de buscar contención o simplemente disfrutar de la cercanía.

Como buenos mamíferos sociales, tanto los humanos como los perros encontramos seguridad en el contacto físico. Ese momento compartido —aparentemente sencillo— puede ayudar a reducir el estrés y fortalecer uno de los vínculos más nobles: el del perro con su persona de confianza.

