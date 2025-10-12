Qué siente tu perro cuando lo dejás solo, según expertos 

Muchas personas sienten culpa al dejar a su perro solo, pero pocos saben realmente qué experimenta el animal en su ausencia. La etología canina explica qué es lo que nuestros amigos de cuatro patas sienten en esos momentos.

Algunos perros aprovechan el silencio para dormir, mientras que otros se angustian apenas la puerta se cierra. Entender estas diferencias es fundamental para evitar comportamientos problemáticos o estrés prolongado.

La soledad no es necesariamente mala si el animal está acostumbrado y tiene estímulos adecuados. Sin embargo, cuando hay apego excesivo, puede generar ansiedad o miedo.

6 cosas que podría sentir tu perro al quedarse solo

Ansiedad: algunos perros sufren estrés al perder el contacto visual y auditivo con su dueño.

Aburrimiento: sin estímulos ni compañía, buscan entretenerse rompiendo objetos o ladrando.

Tristeza: los animales muy apegados pueden asociar la soledad con abandono.

Miedo: los ruidos del entorno pueden parecerles amenazantes cuando no hay nadie cerca.

Relajación: si están bien entrenados, aprovechan el silencio para descansar.

Adaptación: con tiempo, rutinas estables y juegos adecuados, aprenden a quedarse solos sin sufrir.

¿Qué es el síndrome posvacacional y cómo evitarlo?

En muchas ocasiones, al regresar de las vacaciones, a las personas les cuesta regresar a la rutina. Un aspecto a tener en cuenta, es que los perros también pueden sufrir este cambio.

La veterinaria Susana Muñiz lo explicó de esta forma: «Cuando nos reincorporamos al trabajo, de repente, nuestro compañero se enfrenta a más horas de soledad, una menor estimulación e, incluso, a cierta incertidumbre», remarcó.

Además, indicó que los canes pueden sufrir dificultades al regresar a la rutina: «Los cambios bruscos tienen un gran impacto en su bienestar emocional«. La especialista aclaró que no le ocurre a todos los perros: «Depende de diferentes factores, como la personalidad. Por ejemplo, si es nervioso o extrovertido llevará peor la soledad«.

El veterinario Juan Antonio Guado opinó sobre el tema e indicó que lo normal es que el animal necesite un tiempo para adaptarse a la rutina: «Hay un periodo de transición durante el que se pueden reintroducir las rutinas gradualmente«.

¿Cuáles son las señales que demuestran que tu perro tiene síndrome posvocacional?

Algunas señales que demuestran que tu perro tiene síndrome posvocacional puede ser:

Ladrar y aullar más de lo habitual

Destrucción de objetos

Hacer sus necesidades dentro de la casa

Dejar de comer o tener poca hambre

Pérdida de pelo

¿Qué puedo hacer para evitar que mi perro tenga síndrome posvocacional?

Si querés que tu perro no tenga síndrome posvocacional podés: